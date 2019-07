Martina Nasoni reagisce alle critiche | “Non ho niente da nascondere”

Daniele Dal Moro triste dopo la rottura con Martina Nasoni : lo sfogo : Daniele Dal Moro e Martina Nasoni al capolinea: l’ultimo sfogo di lui Pare davvero che stavolta non ci sia più niente da fare per Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Ad annunciare infatti la fine della loro storia sui social è stata proprio la stessa vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, la quale ha preso in contropiede un po’ tutti, Daniele Dal Moro compreso. E a distanza di 24 ore da questo annuncio, ...

Martina Nasoni parla dell’amore e risponde a Daniele Dal Moro : Grande Fratello: Martina Nasoni lancia un messaggio a Daniele Dal Moro? Martina Nasoni in queste ore si trova in Calabria. La vincitrice del Grande Fratello 16 ha deciso di concedersi una settimana di relax al mare, ieri è stata a Napoli per poi proseguire il viaggio verso il sud Italia. In queste ore però la ragazza dal cuore di latta su Instagram ha postato un messaggio che è sembrato essere una risposta a Daniele Dal Moro. Martina Nasoni, ...

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : lei parte - lui svela un segreto : Martina Nasoni pronta per le vacanze dopo il Grande Fratello Tempo di vacanze per Martina Nasoni. La vincitrice del Grande Fratello 16 ha finalmente deciso di partire per vivere una settimana all’insegna del divertimento e del relax. La 23enne su Instagram Stories ha svelato che andrà finalmente al mare e trascorrerà una settimana a Napoli con una sua amica. Prima però ha mostrato le immagini di uno studio di registrazione. È in serbo ...

Martina Nasoni - dopo il trionfo al GF - potrebbe partecipare ad Amici Vip : Il percorso in televisione di Martina Nasoni potrebbe non essersi interrotto con la vittoria al Grande Fratello 16. Stando a quello che si legge sul web negli ultimi giorni, la bella marchigiana avrebbe fatto intendere ai fan che il suo ritorno sul piccolo schermo non è poi così lontano. Conoscendo la grande passione della ragazza per il canto, i curiosi hanno collegato le parole che ha usato in una recente diretta Instagram per arrivare ad ...

Martina Nasoni/ Amici Vip dopo il GF? In sala d'incisione per incidere una cover : Martina Nasoni sta per tornare in televisione? La ragazza dal cuore di latta potrebbe tornare nuovamente a stupirci: ecco dove.

Daniele Dal Moro si diverte senza Martina Nasoni : lei spiega perchè : Daniele Dal Moro felice al mare senza Martina Nasoni dopo il Grande Fratello Terminato il Grande Fratello, Daniele Dal Moro ha iniziato la sua estate all’insegna del divertimento. In queste ore il ragazzo ha mostrato su Instagram Stories la sua colazione con l’amico Nico, la giornata al mare e la serata in discoteca (come visibile nelle foto in basso). Un mercoledì spensierato per il bel veronese che ha conquistato con i suoi modi ...

Martina Nasoni ha uno spasimante : la reazione di Daniele Dal Moro : Martina Nasoni dopo il Grande Fratello 16 ha conquistato un amico di Daniele La favola d’amore di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, che ha fatto sognare il pubblico attento del Grande Fratello, sembrerebbe non essere ancora decollata. Di recente i due ex gieffini hanno dichiarato di non stare insieme ma di essere solo buoni amici e aver cementato il loro rapporto con la fine del reality condotto da Barbara d’Uso. In queste ore ...

