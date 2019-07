Manuel Galiano fa una confessione sorprendente su Giulia Cavaglià

Manuel Galiano : “Giulia Cavaglià fidanzata con un altro mentre stava con me. Pensa solo ai follower” : Durissime le accuse del corteggiatore di Uomini e Donne alla tronista. La loro relazione è durata pochissimo e Manuel fornisce la sua versione dei fatti. Nega di averla tradita a Ibiza, la accusa di essersi legata a lui solo per visibilità social e lancia la bomba: la Cavaglià avrebbe frequentato clandestinamente un altro mentre stavano insieme.Continua a leggere

Uomini e donne - Manuel Galiano e la verità sulla rottura con Giulia Cavaglia : “Non sono uscito di casa per un mese, non andavo a ballare, non andavo manco a mangiar fuori dopo che era uscita sta cosa […]”. Chi parla è Manuel Galiano, e la ‘cosa’ a cui si riferisce è la notizia del suo presunto tradimento ai danni della tronista Giulia Cavaglia. Come noto la coppia formatasi durante l‘ultima puntata stagionale di Uomini e donne è scoppiata dopo poche settimane quando alcuni gossip ...

Uomini e donne - Manuel Galiano sull'addio con Giulia Cavaglià : 'Pensava solo ai followers' : Tra le coppie che si sono formate quest'anno nello studio di Uomini e donne vi è quella composta da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Una relazione che tuttavia non è durata tantissimo, dato che i due ragazzi si sono detti addio dopo poco meno di un mese di frequentazione. In rete si era parlato di un possibile tradimento da parte di lui nei confronti dell'ex tronista ma proprio oggi Manuel ha voluto fare chiarezza e ha raccontato la sua verità ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano : "Giulia mi disse subito : 'Sappi che io non mi innamorerò mai di te'" : Manuel Galiano, ex corteggiatore scelto da Giulia Cavaglià al termine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, è stato intervistato in esclusiva da Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi, per Witty Tv.Manuel ha fornito la propria versione per quanto riguarda i motivi per i quali la sua relazione con Giulia non è decollata.prosegui la letturaUomini e Donne, Manuel Galiano: "Giulia mi disse subito: 'Sappi che io non ...

UOMINI E DONNE/ Manuel Galiano ha già dimentico Giulia Cavaglià? - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico news: Irene Capuano, rispondendo alle domande dei fans, confessa il suo amore per Luigi Mastroianni.

Uomini e Donne - speciale estivo con Angela Nasti - Alessio Campoli - Giulia Cavaglià e Manuel Galiano : Le due ex coppie diranno la loro verità in alcune interviste raccolte da Uomini e Donne, che saranno pubblicate venerdì sul sito di Witty Tv. Lo annuncia l'autrice Raffaella Mennoia: Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano racconteranno perché le rispettive relazioni sono finite.Continua a leggere

Manuel Galiano confessione : “Brutto incidente al piede” : Uomini e Donne news, Manuel Galiano si apre: il racconto di un incidente avuto in passato Manuel Galiano ha confessato di aver avuto un brutto incidente in passato. Su Instagram ha chiesto ai suoi follower di fargli qualche domanda: uno di loro ha voluto sapere cosa cancellerebbe di quello che ha vissuto e l’ex corteggiatore […] L'articolo Manuel Galiano confessione: “Brutto incidente al piede” proviene da Gossip e Tv.

Manuel Galiano preoccupato : “Come si fa a non pensare? Mi rimprovero” : Giulia e Manuel news, lui si sta facendo troppe domande sulla fine della loro storia? Tra Manuel e Giulia di Uomini e Donne è veramente tutto finito. Non c’è stato nemmeno un reale riavvicinamento dopo la rottura: hanno entrambi deciso di dividere le proprie strade… e non ritorneranno più indietro? Inizialmente Giulia Cavaglia sembrava propensa […] L'articolo Manuel Galiano preoccupato: “Come si fa a non pensare? Mi ...

News UeD - Manuel Galiano sull’amore svela : “Mai rinunciare ai sogni” : Manuel di Uomini e Donne dispensa consigli d’amore ai fan: “Se ti ama ti segue” Manuel Galiano, in queste settimane, ha fatto discutere per la sua clamorosa rottura con Giulia Cavaglià. Il motivo di questa loro separazione non è dato saperlo, ma sono circolate indiscrezioni sul fatto che probabilmente lui avrebbe tradito l’ex tronista di UeD. Comunque sia oggi il ragazzo è tornato a parlare sui social con i suoi fan, ...

Manuel Galiano : “Se è vero amore ti seguirà - calma virtù dei forti” : Uomini e Donne, Manuel parla di amore e sogni dopo la fine della relazione con Giulia Manuel Galiano ha ricevuto delle confessioni da parte dei suoi fan, ma c’è stato qualcuno che gli ha chiesto anche dei consigli sull’amore (lui che ha chiuso con Giulia Cavaglia una storia brevissima). Attraverso alcune Instagram stories, l’ex corteggiatore […] L'articolo Manuel Galiano: “Se è vero amore ti seguirà, calma virtù dei ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano avvistato con un’altra : è polemica : Manuel Galiano di Uomini e Donne ha già dimenticato Giulia Cavaglià? L’avvistamento Pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Manuel Galiano non faccia molto parlare sui social, e non solo. E proprio in queste ultime ore Deianira Marzano ha pubblicato su instagram alcune foto dell’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne in compagnia di una ragazza. Foto che ovviamente hanno creato in poco tempo un incredibile ...

Manuel Galiano corteggia altre ragazze? “Queste foto dimostrano tutto” : Giulia e Manuel ultime notizie: lui l’ha già dimenticata frequentando altre ragazze? Non si placano le voci su Manuel e Giulia di Uomini e Donne: è vero che hanno tentato di ricucire i rapporti o non vogliono vedersi mai più? La seconda opzione è quella più realistica, considerati gli ultimi accadimenti. Non si è ancora […] L'articolo Manuel Galiano corteggia altre ragazze? “Queste foto dimostrano tutto” proviene da ...

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano sono tornati insieme? Lei fa capire tutto : Giulia e Manuel di nuovo insieme? Sorpresa per i fan! Cosa sta succedendo davvero fra Manuel e Giulia di Uomini e Donne? C’è da dire che i due si stanno impegnando a tenere sulle spine i loro fan con frasi che fanno capire tutto… o niente. Questa volta a far chiacchierare è quello che ha […] L'articolo Giulia Cavaglia e Manuel Galiano sono tornati insieme? Lei fa capire tutto proviene da Gossip e Tv.

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano - spunta testimonianza : “Uscirà la verità” : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, spunta una nuova testimonianza dopo la fine della loro storia Giulia Cavaglià e Manuel Galiano continuano a far discutere! Ormai la loro storia è terminata, entrambi hanno confermato attraverso i social di non stare più insieme. Le voci di una possibile crisi sono iniziate quando Manuel è partito per una […] L'articolo Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, spunta testimonianza: “Uscirà la verità” ...