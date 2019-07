Manovra | Di Maio | “La flat tax è ancora un mistero Io lavoro al taglio del cuneo fiscale

Sulla Manovra Di Maio sta con Conte e Tria. E la flat tax "è ancora un mistero" : “Sono ore in cui si dice che si stia perdendo fiducia nel ministro dell’economia e nel premier. Dico che questo non fa bene al Paese, hanno portato avanti trattative complesse con l’Ue, scongiurato procedure, abbiamo spread basso anche grazie al loro lavoro. E’ il momento di capitalizzare nella manovra. Ho piena fiducia in Giovanni e Giuseppe”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24.La flat tax ...

Salvini-Di Maio tentano chiarimento ma divisi su Manovra. Il leghista : “Decine di miliardi o chiediamo a italiani” : Un'ora di colloquio, ieri subito dopo pranzo, nell'ufficio di Luigi Di Maio, a Palazzo Chigi. Una settimana dopo lo 'strappo' di Matteo Salvini da Helsinki, quando il vicepremier leghista aveva parlato di fiducia anche personale "venuta a mancare", i due 'azionisti' della maggioranza M5s-Lega si sono ritrovati per un faccia a faccia chiarificatore. L'incontro "e' andato bene", stando a quanto dichiarato dal capo leghista ai cronisti, "abbiamo ...

**Manovra : Di Maio a parti sociali - 600mila alloggi per single e giovani coppie** : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Un nuovo Piano Casa che prevede di ricostruire e ristrutturare 600mila alloggi già esistenti e abbandonati per destinarli a giovani coppie, single, famiglie a basso reddito. E’ il piano presentato da Luigi Di Maio durante il vertice con le parti sociali a Palazzo Chigi, insieme al premier Giuseppe Conte. Sono previsti 4 miliardi per 20 anni, per un valore di 80 miliardi di investimenti. Si tratta di ...

Salvini : “Con tre no su autonomia - giustizia e Manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega rischia di isolarci in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

Parti sociali a Palazzo Chigi per scrivere la Manovra - via libera di Conte alla proposta di Di Maio : Il premier apre le porte a sindacati e aziende in vista della definizione della legge di bilancio. Dopo la mossa di Salvini, che si era confrontato al Viminale con le Parti sociali, verrà presto convocata una nuova tavola rotonda

Manovra : Conte fa quadrato con Di Maio - workshop a P.Chigi con parti sociali : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Giuseppe Conte fa quadrato con Luigi Di Maio, che, a quanto apprende l’Adnkronos, incassa l’ok del presidente del Consiglio a dar vita a un workshop a Palazzo Chigi che coinvolga tutte le parti sociali per mettere a punto la Manovra e le ricette per dare una spinta al paese. La proposta, avanzata da Di Maio oggi sulle pagine del Sole24ore, sarebbe piaciuta al premier, che si sarebbe detto ...

Manovra - Di Maio : “Flat tax? Ben venga - ma inaccettabile farla con gli 80 euro. M5s pensa ad abbassare cuneo fiscale” : Nessun veto dei Cinquestelle alla flat tax, ma vanno trovate le coperture. E tra queste non può esserci il taglio degli 80 euro introdotti dal governo Renzi. “Io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi, quelli sono soldi degli italiani e se si dice ai cittadini ‘ti tolgo 80 euro’ per fare la flat tax o peggio ‘ti aumento l’Iva‘ per fare la flat tax, per me questo è inaccettabile“, ...

Manovra : Di Maio - ‘per me anche domani ma Lega trovi coperture flat tax’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Per me la Manovra si può fare domani, l’unica cosa che non ho capito e mi rammarica: io voglio abbassare le tasse per gli italiani e lo voglio fare partendo dal taglio del cuneo fiscale, ma se si vuole la flat tax ben venga, l’unica cosa che non ho mai visto sono le coperture…”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a Bologna, dove è ...

Manovra - Salvini convoca i sindacati. L’iniziativa del ministro irrita Conte e Di Maio : Tensione di nuovo ai massimi, all'interno del governo, dopo il vertice sulla Manovra che si e' tenuto al Viminale tra il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e le parti sociali. Un vertice annunciato da tempo, che gia' nelle scorse settimane aveva generato piu' di un 'mal di pancia' da parte di M5s e perplessita' da Palazzo Chigi, a cui si e' aggiunto un ulteriore elemento di attrito tra Lega e M5s nel momento in ...

Manovra : Provenzano - ‘Di Maio attacca sindacati - zitto con Salvini…’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “E’ un meraviglioso mondo alla rovescia. Dopo l’inusuale incontro tra il ministro dell’Interno e le parti sociali, Di Maio che fa? Chiede conto della presenza inopportuna di Siri? Protesta perché l’incontro ‘politico’ della Lega si è tenuto presso una sede ‘istituzionale’, con un’impropria commistione di ruoli? Difende il governo dagli ...

Manovra : Furfaro - ‘Di Maio zerbino Salvini - fine pietosa per M5S’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Se è un incontro di partito, lo fai nella sede del partito, non al Viminale. Basta prese in giro. Salvini sta facendo ciò che vuole, con Siri bellamente accanto. E con Conte e Di Maio zerbini del potente di turno pur di non perdere la poltrona. fine pietosa del movimento”. Lo scrive Marco Furfaro della direzione Pd su twitter. L'articolo Manovra: Furfaro, ‘Di Maio zerbino Salvini, fine ...

Manovra : Sensi - ‘Di Maio minaccia sindacati per presenza Siri? ho capito bene?’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Non ho capito bene, ma la morale tratta da Di Maio della presenza di Siri al Viminale è quella di minacciare i sindacati?”. Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd. L'articolo Manovra: Sensi, ‘Di Maio minaccia sindacati per presenza Siri? ho capito bene?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : Bellanova - ‘Di Maio contro sindacati per Siri? M5S zerbini’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Siri siede al tavolo convocato da Salvini con le organizzazioni sindacali e Di Maio al posto di chiedere come mai un senatore indagato per corruzione si trova lì, se la prende con i sindacati. Tutto pur di non disturbare la Lega. E si arrabbiano anche se li chiamano zerbini”. Lo scrive Teresa Bellanova su twitter. L'articolo Manovra: Bellanova, ‘Di Maio contro sindacati per Siri? M5S ...