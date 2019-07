Maltempo : Verona - sabato pomeriggio previsti nubifragi : Verona, 26 lug. (AdnKronos) – Le previsioni meteo annunciano per domani l’arrivo su Verona di una forte perturbazione, dovuta allo scontrarsi di un fronte freddo con le alte temperature, che potrebbe dare luogo ad eventi anche gravi, quali bombe d’acqua e raffiche di vento. L’arrivo del Maltempo è previsto nelle prime ore del pomeriggio di sabato, dove sono attesi i fenomeni più intensi, per proseguire in serata, ...

Maltempo : squadre della Protezione Civile dell’Ana Verona partite per il modenese : Il Maltempo non concede tregua. E la Protezione Civile dell’Ana Verona è già attiva e operativa per far fronte alle emergenze che in queste ore si stanno moltiplicando sia nel veronese che in provincia di Modena, dove il fiume Secchia è a grave rischio esondazione. Già da ieri pomeriggio, sono circa una cinquantina gli uomini della Protezione Civile dell’Ana Verona mobilitati e operativi su più fronti. “Una prima allerta c’è stata ieri ...

Maltempo : tre squadre Protezione Civile Verona partite per il modenese (2) : (AdnKronos) - Ma la situazione è critica anche sul territorio veronese. Il preallarme – allerta arancione – per la parte Adige è stato emanato ancora nel primo pomeriggio di ieri, soprattutto nelle zone del Basso Veronese e in particolare a Cerea, Bovolone e Legnago. A seguire, le squadre operative

