M5S | su Rousseau la votazione su mandato zero e nuova organizzazione fa il solito carico

Fonte : blogo

(Di venerdì 26 luglio 2019) Da giovedì 25 fino alle ore 13 di venerdì 26 luglio gli iscritti alla piattaformahanno potuto votare rispondendo "sì" o "no" alle proposte relative alladel MoVimento 5 Stelle, la più famosa della quale è quella sul "", che tanta ilarità ha suscitato nei giorni scorsi sui social network.Sul proprio blog il MoVimento 5 Stelle ha scritto che in totale, per i cinque quesiti, sono state espresse 123.755 preferenze, ma considerato che la media dei voti per ciascun quesito è inferiore a 25mila, è lecito pensare che il numero di partecipanti sia stato proprio intorno a quella cifra.Sempre il M5S sul proprio sito ufficiale snocciola i numeri di ciascun quesito. Il primo riguardava proprio l'introduzione delper i consiglieri comunali, hanno votato in 25.455, di cui 17.307 hanno detto sì e 8.148 no, quindi ha vinto il sì con il 68% ...

ManlioDS : Oggi si inizia a votare una vera è propria rivoluzione del M5S! Si muta per migliorare processi e percorsi, per in… - giornalettismo : Sono terminate le votazioni sulla piattaforma #Rousseau per la nuova organizzazione del #M5S. Cinque i quesiti, tra… - SkyTG24 : Mandato zero 'promosso' dalla base del M5S sulla piattaforma Rousseau -