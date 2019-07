L’uomo del giorno – Tanti auguri ad Angelo ‘soldatino’ Di Livio

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del” celebra oggiDi, che compie 53 anni. Imporesperienze per lui specie con le maglie di Padova, Juventus e Fiorentina, è soprannominato ‘soldatino‘ per la sua particolare andatura nella corsa, ma è un nomignolo poi utilizzato per sottolineare il suo spirito di sacrificio. Dopo le giovanili alla Roma, esordisce coi ‘grandi’ alla Reggiana, nel 1985. Significative le avventure con le maglie di Nocerina e Perugia, ma è con il Padova in Serie B che esplode definitivamente. Quattro stagioni, 138 presenze e 13 reti per lui, che gli valgono la Serie A ed una big. E’ Trapattoni a volerlo fortemente, esordisce così in massima serie con la Juventus. Dal 1993 al 1999 saranno quasi 200 presenze, 3 reti etrofei, come la Champions League del 1996 o i tre scudetti con ...

