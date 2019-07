Luna | i luoghi della missione raccontati attraverso le mappe

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lo sbarco sullaè stato uno dei momenti più emozionantistoria del Novecento. Indubbiamente laApollo 11, che ha portato per la prima volta gli astronauti sulla, è stato un traguardo per la scienza e una importante dimostrazionecapacità dell'uomo di affrontare problemi complessi in ambienti dalle condizioni estreme. L'anniversario di questo evento sarà celebrato in tanti modi, Esri Italia, azienda leader in Italia per le soluzioni geospaziali, ha scelto di raccontare questo evento ponendo l'accento sui, grazie allo strumento delle Story Map.Le Story Map sono applicazioni web che consentono di combinareinterattive, disponibili sul web o realizzate dagli utenti, con testo, foto, video e altri contenuti multimediali. In occasione dell'anniversario dello sbarco, Esri ha realizzato una mappa 3D interattiva e navigabile, grazie alla ...

