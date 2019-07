Lotus Evora - La GT si aggiorna negli USA | è più leggera e potente

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lahato laGT destinata al mercato nordamericano (USA e Canada), proponendo un'unica, rinnovata versione che rimpiazza in un solo colpo le versioni Sport 400 e 400 della Gran Turismo inglese. Con il model year 2020 si parte da 420 cv (10 in meno della GT 430 sport disponibile in Europa), accompagnati da una massa alleggerita (fino a 1.408 chili, cioè 32 in meno rispetto alla400), un setup dell'assetto rivisto e un carico aerodinamico ottimizzato con interventi mirati. La si può avere in configurazione due posti o 2+2.I segreti della dieta. La riduzione di peso è frutto soprattutto di innesti in fibra di carbonio che, al contempo, ritoccano lo stile dellaGT. Il pacchetto, capace di far lievitare il prezzo dell'auto fino a 97.000 dollari (87.000 euro circa al cambio odierno), include nella dotazione di serie come il paraurti posteriore, i condotti d'aria ...