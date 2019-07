L' omicidio del carabiniere a Roma e il o me o Tria di Salvini

Roma - Mario Cerciello Rega : fermati due americani per l’omicidio del carabiniere : È accaduto in via Pietro Cossa, vicino a Castel Sant’Angelo. Il collega: «Era in una pozza di sangue». La moglie: «Me l’hanno ammazzato»

Vicenza - dopo un mese si sveglia dal coma e racconta l'omicidio dell'amica : «Ero lì per proteggerla» : Si è svegliato dal coma un mese dopo l'omicidio di Marianna Sandonà, sua amica e collega di lavoro. Paolo Zorzi, 45 anni, è il testimone chiave per gli inquirenti che...

Siracusa : omicidio Pace - trovata l'arma del delitto : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - E' stata ritrovata la pistola che potrebbe essere stata utilizzata per uccidere Andrea Pace, il giovane avolese di 25 anni freddato nella notte del 12 giugno mentre rientrava a casa. l'arma, una calibro 22, è stata ritrovata in una zona impervia tra Avola ed Avola anti

Vicenza - esce dal coma e racconta l’omicidio dell’amica : “Marianna Sandonà uccisa dal suo ex” : Marianna Sandonà è stata ammazzata dal suo ex Luigi Segnini: la conferma arriva da Paolo Zorzi, amico della vittima, che venerdì si è risvegliato dal coma e ha raccontato cosa è successo la sera dell'8 giugno scorso a Montegaldella, nel vicentino. L'uomo diventa così testimone chiave dell'omicidio: "Ero presente, gridava come un pazzo"Continua a leggere

È giallo sulla morte del 22enne Stefano Marinoni : l'autopsia non dà risposte certe - si indaga per omicidio : È cambiato in omicidio il titolo di reato ipotizzato nel fascicolo sulla morte di Stefano Marinoni, il 22enne trovato morto nei pressi di un traliccio, in un’area verde tra Rho e Arese, in provincia di Milano, il 12 luglio scorso. Il giovane era scomparso il 4 luglio. Inizialmente si era ipotizzato potesse trattarsi di un gesto volontario. Il cambio è stato deciso dal pm che indaga sull’episodio, Mauro Clerici, ...

La procura chiede 3 ergastoli per l'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia : La procura generale maltese ha formalizzato le accuse e chiesto condanne all’ergastolo per i tre presunti autori materiali dell’ omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. Restano sconosciuti i mandanti. Le accuse contro i fratelli Alfred e George Degiorgio e Vincent Muscat - arrestati alla fine del 2017 - sono state ufficializzate dal ministero ...

A che punto sono le indagini sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : A Malta sono state formalmente incriminate tre persone per omicidio volontario, ma dopo 22 mesi ci sono ancora dubbi sulle indagini

Ventenne arrestato per l’omicidio della scienziata americana Suzanne Eaton : E’ accusato di avere ucciso sull’isola di Creta, in Grecia, la scienziata americana Suzanne Eaton. E’ il ragazzo di 27

Savona - le immagini del killer poco prima dell’omicidio dell’ex moglie : Savona, le immagini del killer poco prima dell’omicidio dell’ex moglie Le telecamere posizionate sul lungomare hanno ripreso Domenico 'Mimmo' Massari proprio negli istanti che precedono gli spari. La sequenza mostra anche diverse persone che scappano, probabilmente intimorite dai colpi di pistola Parole chiave: ...