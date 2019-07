Lo spettro del M5S agita il Pd Zingaretti nega alleanze | ma

Tour de France – Torna lo spettro del doping : dalla ‘bevanda miracolosa’ della Jumbo-Visma all’Aicar : dalla ‘bevanda miracolosa’ del team Jumbo-Visma alla possibile presenza dell’Aicar: il De Telegraaf porta alla luce la possibilità che nel corso del Tour de France vengano usate sostanze dopanti Mentre è in corso di svolgimento la decima Tappa del Tour de France, quella che precede la sosta, il De Telegraaf riporta alcune notizie particolarmente allarmanti per gli appassionati di ciclismo. Sulla Grande Boucle Torna ad ...

Vesuvio - una pistola puntata alla tempia di Napoli : lo spettro della distruzione totale : Brurke, Kant e Schopenhauer hanno indagato quel sentimento di piacere che provoca sull' uomo tutto ciò che è terribile e minaccioso. È l' esperienza del sublime di fronte alla magnificenza della natura, che sia essa un uragano, una grande cascata o lo spettacolo di un vulcano in eruzione. Come il Ve

Lo spettro di una ricapitalizzazione I nodi del piano di Deutsche Bank : Come ampiamente previsto Deutsche Bank vara una maxi-ristrutturazione, che porterà al taglio di 18 mila posti di lavoro, in gran parte all'estero, e all'uscita dal trading azionario e dalle attività di investment Banking, per concentrarsi soprattutto sulle attività corporate (tesoreria) e retail (banca commerciale). Gli analisti tuttavia ritengono che gli obiettivi posti dal Ceo Christian Sewing, sebbene inferiori ...

Pompei - lo spettro delle bombe del passato : ritrovate decine di ordigni bellici : Pompei - «20 bombe aeree inesplose furono trovate dagli inglesi ai piedi di Villa dei Misteri, in una tenuta agricola». A raccontarlo è la loro mascotte Luigi, all'epoca 9...

Lo spettro del secolo : Leggerlo? Ma se non riesco neanche a sollevarlo?”. Abbiamo rubato la ponderata critica a V. S. Pritchett, critico britannico e scrittore di short story. Magari un po’ prevenuto, quindi, contro i volumi che “riescono a tener fermo l’asciugamano in spiaggia in una giornata ventosa” (qui è il reparto c

Salvini-Tria - tensioni sulla flat tax. Sul governo torna lo spettro della crisi : Il vertice economico si risolve in un rinvio a sette tavoli di lavoro. Ma la frattura tra Salvini e Tria si allarga. Per questo nessuno tra i leghisti se la sente ancora di archiviare lo spettro della crisi e del voto anticipato, che i Cinque Stelle invece, indeboliti e alle prese con una faticosa riorganizzazione interna, vedono come fumo negli occhi...

Montagne di rifiuti abbandonate sotto al sole - lo spettro dell'emergenza a Napoli : Scenari post apocalittici quelli che si stanno registrando nelle ultime ore nei quartieri a nord di Napoli. Tonnellate di rifiuti si stanno accumulando ormai da diversi giorni e i mancati prelievi da...