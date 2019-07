LIVE Usa-Spagna 9-3 pallanuoto femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | dilagano le

LIVE Usa-Spagna 5-3 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : statunitensi avanti a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Eccezionale Johnson ancora su Ortiz, Spagna che fa fatica in inferiorità numerica, non riesce ad andare a segno. 1′ Si ricomincia con il terzo quarto! La Spagna prende il pallone e annulla la superiorità numerica che aveva subito a fine secondo quarto. Intervallo lungo, squadre a breve di nuovo in acqua. A metà gara USA in vantaggio per 5-3: la Spagna era riuscita a rientrare in parità, ma ...

5′ USA che stanno facendo tantissima fatica, non riescono a trovare l'uomo in più e non trovano spazio per il tiro. 4′ TARRAGO! Che gol, prima rete con la superiorità per le iberiche. Arriva il pari della Spagna! 3′ Da sottolineare comunque il lavoro di entrambe le difese, compresi i portieri. 2′ Niente da fare, Ortiz ha avuto sulla mano la palla per il pareggio. Salva ...

11.21 Squadre che stanno per entrare sul piano vasca. 11.19 In mattinata anche la sfida per il quinto posto, con il Setterosa sconfitto dalla Russia. 11.17 Impresa dell'Australia nella finale per il bronzo: battuta l'Ungheria di misura. (Clicca qui per la cronaca del match) 11.14 Nella finale iridata di due anni fa gli USA vinsero, senza problemi, per 13-6. 11.12 A sfidarsi sono Stati Uniti e ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dei Mondiali di pallanuoto femminile: alla Nambu University Aquatics Center di Gwangju, oggi, alle 11.30 (orario italiano) va in scena l'ultimo atto della manifestazione iridata per il gentil sesso. Una sfida che è il remake di quella vista due anni fa, sempre nella competizione mondiale, in quel di Budapest: si affrontano infatti ...

Pena di morte - Usa ripristinano le esecuzioni a LIVEllo federale dopo 15 anni. Cinque iniezioni letali programmate entro gennaio : Riprendono dopo quasi 16 anni negli Stati Uniti le esecuzioni capitali per le persone condannate dai tribunali federali. A dichiararlo è il dipartimento della Giustizia statunitense che, attraverso una nota del titolare William Barr, comunica di aver accolto l’appello del presidente Donald Trump ad adottare pene più severe nei confronti di chi commette crimini gravi. Al momento sono già programmate 5 esecuzioni. Trump ha dato istruzione al ...

DIRETTA ATALANTA BRUSAPORTO/ Risultato LIVE : le parole di Gian Piero Gasperini : DIRETTA ATALANTA BRUSAPORTO streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della seconda amichevole della Dea, oggi 18 luglio,.

Cronaca gara-1 – Presentazione giornata odierna – Orario, tv e streaming di superpole race e gara-2 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di superpole race e gara-2 del GP degli Stati Uniti del Mondiale di Superbike 2019. Sul tracciato di Laguna Seca il britannico e dominatore delle ultime annate Jonathan Rea vuole allungare in testa al Campionato, dopo aver ...

Meteo USA - l’uragano Barry tocca terra in Louisiana : 100 mila persone senza luce - paura nel ricordo di Katrina [FOTO LIVE] : Oltre 100 mila persone sono rimaste senza corrente elettrica in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, a causa della tempesta Barry che si sta abbattendo sullo Stato. Nelle scorse ore, da quando la tempesta ha raggiunto la terraferma, sono state evacuate diverse centinaia di persone. La tempesta, quando ha toccato la terraferma in Louisiana, ha perso potenza. E’ stato declassato a tempesta tropicale. Secondo i dati del National hurricane ...

19:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della superpole del GP degli Stati Uniti del Mondiale di Superbike 2019. Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione gara-1 – Orario, tv e streaming giornata odierna Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di superpole e gara-1 del GP degli Stati Uniti del Mondiale di Superbike 2019. Sul tracciato di Laguna ...

Privacy - dati personali e sicurezza : ecco come le app di food deLIVEry li usano : L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Il 19 giugno la Guardia di finanza ha bussato alle porte di Deliveroo. A richiedere l’ispezione è stata l’Autorità garante per la Privacy, che ha aperto un’istruttoria sul trattamento dei dati personali da parte della app di food delivery. D’altro canto le piattaforme per la consegna di cibo a domicilio, come Deliveroo o le concorrenti, Just eat, Glovo o Uber eats, sono ...

Calabria - chiesto rinvio a giudizio del governatore OLIVErio e della deputata Pd Bruno Bossio : sono accusati di corruzione : È stato chiesto il rinvio a giudizio del governatore della Regione Calabria, Mario Oliverio, della deputata del Pd Enza Bruno Bossio e dell’ex vicepresidente calabrese, Nicola Adamo. Tutti e tre sono accusati di corruzione dalla procura di Catanzaro, mentre solo Oliverio risponde di abuso d’ufficio. L’udienza preliminare è stata fissata per il 17 ottobre. Dall’inchiesta sono emersi presunti illeciti, in particolare, nella gestione da ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal avanti due set contro Sousa - cresce l’attesa per Federer-Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

16.02: Di seguito le formazioni ufficiali: Usa (4-3-3): Naeher; O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath, Morgan, Rapinoe. CT Ellis Olanda (4-2-3-1): van Veenendaal; van Lunteren, Dekker, van der Gragt, Bloodworth; Groenen, Spitse; Beerensteyn, van de Donk, Martens; Miedema. CT Wiegman-Glotzbach 16.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dei ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Berrettini agli ottavi - out Fognini - Sousa batte Evans al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...