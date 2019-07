LIVE Olanda-Italia softball | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 4-7 | ultimo inning

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEliminata al volo anche Howard. Voortman ci sta mettendo in seria difficoltà. Finisce il sesto, ne manca uno.4-7. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Bount di sacrificio di Gasparotto, eliminata. Carosone però avanza in seconda base. Abbiamo 2 eliminate. Howard in battuta. 1 ball, 0 strike. Altra eliminazione al volo per Piancastelli, che peccato. Gasparotto in battuta. Piancastelli in battuta, serve il guizzo della nostra stella. VALIDAAAAAAAAAAAAA!!! IMPLACABILEEEEEEEEEEEE!!! Emily Carosone, dall’America con furore! Di gran lunga la migliore in campo! 0 ball, 1 strike. Bisogna riuscire a far male anche a Voortman! Voortman sfida la nostra ‘paisà’ Emily Carosone. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ANCHE VONK ELIMINATA IN PRIMA BASE! L’, dopo i 4 punti nel primo, non ha più ...

zazoomblog : LIVE Olanda-Italia softball Preolimpico 2019 in DIRETTA: 4-0 inizio furioso delle olandesi - #Olanda-Italia… - zazoomnews : LIVE Olanda-Italia softball Preolimpico 2019 in DIRETTA: 4-5 gli homerun di Carosone e Piancastelli la ribaltano -… - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: Gli #ACDC hanno caricato due video live con Bon Scott, che in precedenza erano disponibili solo nel loro DVD del 2007 “Pl… -