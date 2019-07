LIVE Olanda-Italia softball | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 4-7 | le azzurre eliminano le

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.20 Che carattere questa! Sotto 4-1 dopo il primo inning, lehanno ribaltato tutto grazie ad un attacco dinamitardo, che ha piazzato ben 3 homerun! L’è già fuori dalle Olimpiadi! Il pass se lo giocherannoe Gran Bretagna. Appuntamento a domani per le 15.00. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! Eliminata al volo! L’batte 7-4 l’. Perché non ci esaltiamo? Semplice: non abbiamo ancora fatto niente! Domani bisognerà battere la Gran Bretagna per qualificarsi a Tokyo 2020! 1 ball, 0 strike. VAN DALEN ELIMINATA AL VOLO! Seconda eliminazione, ne manca una sola! Anneveld in battuta. Vai Ilaria…. 2 ball, 2 strike. Che tensione… Fault. Altro fault. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Fault, 0 ball, 1 strike. Arriva la valida di ...

