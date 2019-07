LIVE Olanda-Italia softball | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 4-5 | gli homerun di Carosone e

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon fermiamoci ora, c’è Amanda Fama in battuta. PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOO!!! FUORICAMPOOOOOOOOOOOOOOOO!!! LE STIAMO BOMBARDANDOOOOOOOOOOOOO!!!di Giulia Longhi, da 2 punti (c’era Ricchi in prima base).4-7! 0 ball, 2 strike. Giulia Longhi in battua, 2 eliminazioni. CHE INGENUITA’! Era arrivato il singolo di Ricchi. Marrone ha voluto osare troppo, non si è accontentata della seconda base ed è stata eliminata in terza. Arrabbiatissimo Oblatter. Marrone entra in prima base al posto di Birocci. Oblatter inserisce una giocatrice veloce. Arriva un bel singolo per Birocci. Importante turno di battuta per Ricchi. Bisogna ‘lavorare’. Howard eliminata in prima. L’italo-americana non riesce ad entrare in partita. Tocca a Birocci. 2 ...

fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: Gli #ACDC hanno caricato due video live con Bon Scott, che in precedenza erano disponibili solo nel loro DVD del 2007 “Pl… - tomasclaude11 : RT @fabrimilan65: Gli #ACDC hanno caricato due video live con Bon Scott, che in precedenza erano disponibili solo nel loro DVD del 2007 “Pl… - Teresio_Boccia : RT @fabrimilan65: Gli #ACDC hanno caricato due video live con Bon Scott, che in precedenza erano disponibili solo nel loro DVD del 2007 “Pl… -