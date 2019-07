LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 luglio Quadarella e Panziera per la medaglia!

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. La 4×200 quarta per 2 centesimi! Panziera in finale (terzo tempo) nei 200 dorso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE FINALI DI GIORNATA 15.03: Si chiude con un pizzico di amaro in bocca questa sesta giornata del Nuoto a Gwangju. Appuntamento a questa notte alle 3 con Paltrinieri e Acerenza nei 1500. Buon pomeriggio 15.01: Non sono arrivate medagli, purtroppo, in quest giornata ma sono arrivati tre risultati molto importanti: il quarto posto per soli 3 centesimi di una 4×200 che ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. La 4×200 quarta per 2 centesimi! Panziera in finale (terzo tempo) nei 200 dorso! Record mondiali di Dressel - Smith e Chupkov : 14.58: Cristina Chiuso: E' stata una delle più belle gare del Mondiale. Non si era mai vista una finale con 5 squadre sullo stesso piano. Non c'è il grande dominatore, non c'è un re ma un movimento di crescita compatto. La 4×200 dà il valore del movimento natatorio e l'Italia è lì fra le prime. Qui c'è un progetto italiano che sta dando frutto. Cinque squadre ...

LIVE Usa-Spagna 11-6 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : ennesimo trionfo statunitense - terzo di fila : Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, con l'attesissima finale al maschile. Finisce qui il Mondiale di pallanuoto femminile: sesto trionfo per gli Stati Uniti, il terzo di fila. Una squadra davvero dominante nell'ultimo periodo: non sbaglia niente. Gli USA battono 11-6 una più che positiva Spagna. 8′ Ci riprova Ortiz allo scadere. Partita chiusa. 8′ Molto bella la ...

LIVE Usa-Spagna 9-3 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : dilagano le statunitensi che vedono il titolo : Finisce qui il terzo quarto: USA già con il piede sul primo gradino del podio. 8′ Ancora Neushul allo scadere del terzo quarto: gol eccezionale dal perimetro. 9-3. 8′ Difesa d'orgoglio per le iberiche, ma il match è veramente chiuso. 7′ Spagna che non riesce più a cambiar passo. 7′ Spreca l'ennesima superiorità la Spagna. 7′ Finisce qui: Neushul in controfuga ...

LIVE Usa-Spagna 5-3 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : statunitensi avanti a metà gara : 2′ Eccezionale Johnson ancora su Ortiz, Spagna che fa fatica in inferiorità numerica, non riesce ad andare a segno. 1′ Si ricomincia con il terzo quarto! La Spagna prende il pallone e annulla la superiorità numerica che aveva subito a fine secondo quarto. Intervallo lungo, squadre a breve di nuovo in acqua. A metà gara USA in vantaggio per 5-3: la Spagna era riuscita a rientrare in parità, ma ...

LIVE Usa-Spagna 3-1 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : statunitensi avanti a fine primo quarto : 5′ USA che stanno facendo tantissima fatica, non riescono a trovare l'uomo in più e non trovano spazio per il tiro. 4′ TARRAGO! Che gol, prima rete con la superiorità per le iberiche. Arriva il pari della Spagna! 3′ Da sottolineare comunque il lavoro di entrambe le difese, compresi i portieri. 2′ Niente da fare, Ortiz ha avuto sulla mano la palla per il pareggio. Salva ...

LIVE Usa-Spagna 0-0 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : le iberiche ci credono contro le favorite americane : 11.21 Squadre che stanno per entrare sul piano vasca. 11.19 In mattinata anche la sfida per il quinto posto, con il Setterosa sconfitto dalla Russia. 11.17 Impresa dell'Australia nella finale per il bronzo: battuta l'Ungheria di misura. 11.14 Nella finale iridata di due anni fa gli USA vinsero, senza problemi, per 13-6. 11.12 A sfidarsi sono Stati Uniti e ...

LIVE Usa-Spagna pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : le iberiche ci credono contro le favorite americane : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dei Mondiali di pallanuoto femminile: alla Nambu University Aquatics Center di Gwangju, oggi, alle 11.30 (orario italiano) va in scena l'ultimo atto della manifestazione iridata per il gentil sesso. Una sfida che è il remake di quella vista due anni fa, sempre nella competizione mondiale, in quel di Budapest: si affrontano infatti ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. 4×200 sl strepitosa : in finale col miglior crono! Ottime Panziera e Quadarella. Dalle 13.00 le finali : LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 6.02: Buona giornata a chi ci ha seguito e appuntamento con la DIRETTA LIVE e con i commenti istantanei di Cristina Chiuso Dalle 13 6.00: finale col miglior tempo in batteria nella 4×200 stile libero azzurra, Quadarella in finale col quarto tempo negli 800 stile: questi i risultati di spicco della sesta mattinata di gare a Gwangju. Terzo crono in ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. 4×200 sl strepitosa : in finale col miglior crono! Quadarella in finale negli 800 sl! Panziera (col terzo tempo) e Di Liddo in semifinale. Out Codia (infortunato) - Dotto e Vergani : 5.57: Queste le finalste degli 800 stile: Smith (Usa), Ledecky (Usa), Titmus (Aus), Quadarella (Ita), Wang (Chn), Kohler (Ger), Belmonte (Esp), Melverton (Aus), Oder (Slo) 5.56: Chiude al primo posto Leah Smith in 8'17″23, seconda Ledecky in 8'17″42, terzo posto per Titmus in 8'19″43. Tutti crono migliori di Quadarella. A occhio quattro atlete per tre posti ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. 4×200 sl strepitosa : in finale col miglior crono! Panziera (col terzo tempo) e Di Liddo in semifinale. Out Codia (infortunato) - Dotto e Vergani : 4.57: Partono ora le batterie degli 800 stile libero donne. Sono 5, nella terza Giulia Gabbrielleschi, nella quarta Simona Quadarella 4.56: Queste le squadre finaliste della 4×200 maschile: Italia, Russia, Usa, Australia, Cina, Brasile, Gran Bretagna, Germania 4.55: Spettacolare prova della 4×200 azzurra! Italia in finale con il miglior tempo! Non bisogna illudersi perchè al ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio - Panziera in semifinale col terzo tempo. La 4×200 sl sogna il colpaccio. Torna Quadarella. Out Codia (infortunato) e Vergani : 4.09: Malissimo anche Luca Dotto, nono in 22″49 nell'ultima batteria. Azzurri fuori. Vince Proud in 21″69 davanti a Gkolomeev 4.06: Dressel in scioltezza vince in 21″49 (dopo aver vinto le batterie dei 100 farfalla), poi Morozov in 21″70, Fratus in 21″71 e McEvopy in 21″93. Ora Dotto 4.04: Vergani non c'è: ottavo in 22″56.Partenza ritardata ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio - la 4×200 sl sogna il colpaccio. Torna Quadarella - in gara anche Panziera e Vergani : Il programma della giornata (26 luglio) – Gli azzurri in gara (26 luglio) – Il medagliere dei Mondiali – La sfida di Andrea Vergani nei 50 stile – La sfida di Piero Codia nei 100 stile – Chiuso per Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. Torna l'Italia in vasca a Gwangju dopo una giornata, quella di ieri, con ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Dressel re dei 100 stile sotto i 47?. Record del mondo di Wilson nei 200 rana e della 4×200 donne australiana! Out Restivo : LA CRONACA DELLE FINALI DI OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO 15.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 3 di notte con una giornata che si preannuncia più densa di azzurro. Buon pomeriggio 15.02: Due Record del mondo nella giornata di oggi. entrambi targati Australia: Wilson nei 200 rana e la 4×200 stile uomini. Male Restivo nei 200 dorso, unico italiano in gara, fuori ...