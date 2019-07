LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 26 luglio La 4×200 quarta per 2 centesimi!

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58: Cristina Chiuso: E’ stata una delle più belle gare del Mondiale. Non si era mai vista una finale con 5 squadre sullo stesso piano. Non c’è il grande dominatore, non c’è un re ma un movimento di crescita compatto. La 4×200 dà il valore del movimento natatorio e l’Italia è lì fra le prime. Qui c’è un progetto italiano che sta dando frutto. Cinque squadre con tutti atleti da 1’45” significa che queste cinque nazionali sono veramente nell’eccellenza mondiale 14.57: Davvero amaro in bocca per un bronzo che, con la rimonta di Di Cola sui russi sembrava 14.55: Vince l’Australia in 7’00″85, secondo posto per la Russia in 7’01″81, terza la Australia in 7’01″98,l’Italia con un record italiano epocale in 7’02″01 14.54: ...

