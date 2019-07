LIVE F1 | GP Germania 2019 in DIRETTA | prove libere 1 | Ferrari vuole rispondere a

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – La presentazione del weekend 10.36 Si torna in pista a due settimane di distanza dalla spettacolare gara di Silverstone, oggi capiremo chi sono i favoriti per la vittoria in terra teutonica. 10.34 I piloti avranno a disposizione 90 minuti per effettuare la messa a punto e per trovare il giusto feeling col tracciato. 10.32 Incomincia il lungo weekend a Hockenheim, si parte con la prima sessione che scatterà alle ore 11.00. 10.30 Buongiorno e benvenuti alladelle1 del GP di, tappa del Mondiale F1. Buongiorno e benvenuti alladelle1 del GP di, tappa del Mondiale F1. A Hockenheim inizia il lungo weekend in terra teutonica, si torna in pista a due settimane di distanza dalla pirotecnica gara in Gran Bretagna e si ...

