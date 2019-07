Lite tifoso del Napoli-Criscitiello | volano insulti | “Sei un pecoraro di Avellino” VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Liti in televisione ne vediamo sempre più spesso. Un altro episodio si è verificato ieri sera nel corso della trasmissione “Lo sai che?“, in onda su Sportitalia al termine della rubrica di calciomercato. La rubrica è un’approfondimento di mercato in cui, attraverso una serie di notizie a rimbalzo tra Michelee Alfredo Pedullà, si informano i telespettatori sulle ultime trattative. I tifosi possono intervenire in diretta telefonicamente per chiedere notizie riguardo alla propria squadra. In uno degli interventi di ieri, undelha accusato il conduttore di parlare solo di alcune squadre. Dura la replica del conduttore, che è uscito dal seminato, dicendo: “Ruffiano lo dici a tua madre o a tua nonna, non fare il napoletano”. Ilribatte: “Tu sei undi Avellino”. Lo spiacevole siparietto è andato avanti per ...

