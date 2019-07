Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) Nuovi guai giudiziari per l’ex sottosegretario Armando, già coinvolto in inchieste a Roma e Milano. Il numero in edicola domenica dell’e già online su+, rivela che anche le autorità di Sanindagano sugli affari del senatore.La nuova istruttoria, afferma il settimanale, riguarda due “prestiti di favore a elevato rischio” concessi da unadell’ex paradiso fiscale e caratterizzati da una doppia serie di “violazioni sistematiche” delle regole creditizie.

Agenzia_Ansa : #Siri: indagine su soldi avuti da banca San Marino. Espresso, istruttoria su 'prestiti di favore a elevato rischio'… - HuffPostItalia : L'Espresso: 'Indagine su Siri per i soldi ricevuti da una banca di San Marino' - story96010 : RT @MediasetTgcom24: Siri, l'Espresso: nuova indagine su soldi avuti da banca San Marino #ArmandoSiri -