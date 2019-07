Legambiente | “in Sicilia su 25 punti costa 12 fortemente inquinati”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Su 25sullamonitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati ‘inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. è questa in sintesi la fotografia scattata lungo le costene dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna didedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne Gianfranco Zanna, presidente di, e Mattia Lolli, portavoce della Goletta Verde, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palermo, che ha chiuso l’intensa sei giorni sull’isola.Cinque sono igiudicati ‘inquinati” in provincia di Palermo, ma il segno rosso è stato tracciato ...

