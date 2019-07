Le zanzare pungono chi ha il sangue dolce? Cosa le attira davvero? Occhio al gruppo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lechi ha il? Un mito romantico che “esiste da sempre ed è difficile dire come sia nato“. La verità è che le femmine di zanzara “cercano nel nostroalcune proteine essenziali per la produzione di uova, ma per il resto si nutrono di nettare e altre sostanze zuccherine come fanno i maschi“. Male? Un attrattore è l’acido lattico. Ma a fare la differenza è anche ilsanguigno. A far luce sulle fake news sullesono gli esperti di ‘Dottore ma è vero che?’ (www.dottoremaeveroche.it), il sito della Fnomceo. Uno studio del 2004 ha mostrato che alcune specie di zanzara, come l’Anopheles gambiae (vettore della malaria) e l’Aedes albopictus (la zanzara tigre), a parità di altre condizioni,le persone disanguigno 0 il doppio delle volte rispetto a quanto pungano ...

