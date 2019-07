Le Orestiadi di Gibellina ospitano il ritorno di Marco Paolini | Vi racconto un

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019)torna a teatro sabato 27 e domenica 28 luglio. Ledisono arrivate alla 38 esima edizione, la seconda con la direzione artistica di Alfio Scuderi, ele uniche due date in Sicilia de “Nel tempo degli Dei - il calzolaio di Ulisse” dell’attore bellunese e Francesco Niccolini, con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi ed Elia Tapognani.Alfio Scudieri nella presentazione del Festival ha posto l’accento sulla parola, gli autori, le storie, e il teatro narrativo: “Grandi interpreti per raccontare grandi storie tra memorie e ricorrenze, in un percorso unico attraverso i luoghi di, narrazioni e arte, ci guideranno dentro il nostro Festival”.Lo spettacolo che vede protagonistaè prodotto da Jolefilm, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa. ...

