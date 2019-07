Le notizie del giorno – Lite Montella-Chiesa | caos Serie C | intanto ecco i calendari

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : STRAGE DI MIGRANTI AL LARGO DELLA LIBIA, OLTRE 100 DISPERSI La Guardia costiera di Tripoli: affondato un barcone, salvate 140 persone ma altre 115 sono scomparse. Recuperato un solo cadavere. Unhcr: è la tragedia peggiore del 2019. TREGUA FRA I DUE VICEPREMIER: SALVINI "SI VA AVANTI", MA CON CONTE È GELO Colloquio di un'ora con Di Maio dopo lo scontro su Tav e caso Russia. Il premier incontra i sindacati e promette una proposta sulla ...

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno contro le tensioni nella maggioranza le istituzioni hanno bisogno di fattiva collaborazione questo hermanito dalla Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia del Quirinale ricorda e arbitro di Scienze Politiche completa ma le forze politiche in Parlamento il presidente parla anche di Europa e di importanza capitale ...

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 25 luglio in studio Giuliano Ferrigno Banca Centrale Europea apre ad una ripresa del quantitative easing l’eurotower Infatti è determinata da dire se le prospettive l’inflazione nel medio termine continuano ad essere obiettivo keyboard ha dato mandato ai relativi comitati dell’Euro sistema di esaminare le opzioni fra cui le dimensioni e la composizione di nuovi ...

Le notizie del giorno (ore 15.30) : MONITO DI MATTARELLA: "NEL GOVERNO C'È BISOGNO DI COLLABORAZIONE" Il presidente: "L'arbitro non puo' non richiamare al rispetto del senso delle istituzioni e ai conseguenti obblighi, limiti e doveri". Alla cerimonia del Ventaglio anche una sottolineatura sulla collocazione dell'Italia in Europa: "Non essere isolati nell'Ue e' di importanza capitale, fuori dall'Europa non c'e' futuro". TENSIONI NEL GOVERNO, INCONTRO TRA SALVINI E DI ...

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli te molto a Palermo dove era ricoverato dal 12 luglio al piccolo Antonino Provenzano 9 anni che aveva perso il fratello di 13 Francesco non gli sia a corto di cellulite scorcio sulla 29 nei pressi di Alcamo il padre Fabio Provenzano 34 anni che era alla guida e che è Pochi istanti prima dello schianto aveva postato un video su Facebook e ricovero e ieri le ...

