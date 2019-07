Le amichevoli di oggi | sconfitta del Bologna | ok Cosenza | Crotone e Pordenone FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Si sono disputato alcune partitevalide per le squadre di Serie A ma non solo in campo anche quelle di Serie B.per il, ko per 3-1 contro il Colonia, per i rossoblu in rete Orsolini, la partita è stata seguita in tv anche da Mihajlovic che non si è perso nemmeno un minuto del match, qualche giorno fa l’allenatore aveva annunciato di lottare contro la leucemia, in panchina il vice Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo, in tribuna anche l’ad Fenucci, insieme a Di Vaio e Bigon. Lunedì a Kitzbuhel se la vedra’ contro lo Schalke 04, mentre sabato prossimo andrà in Germania per affrontare l’Augusta. Per quanto riguarda la Lazio domani in campo per un test contro il Mantova. Ilha battuto per 3-1 la Morrone, vantaggio al 16′ con il gol segnato da Riccardo Idda, raddoppio al 54′ con il rigore trasformato da Bruccini. Al ...

