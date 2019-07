L’As Roma a caccia di fondi lancia un bond da 275 milioni

Alfreider a Roma - politiche condivise per L’Asse del Brennero : Riavviare il dialogo e far ripartire le iniziative congiunte fra Italia, Austria e Germania, con il coinvolgimento di Regioni e

Gazzetta – Roma alla finestra per Milik : pronto L’Assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli : Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. Il Napoli e a caccia di un attaccante da 30 gol, nel mirino del club partenopeo figurano nomi di altissimo profilo, come Mauro Icardi, Nicolas Pépé e James Rodriguez. Con quest’ ultimo che potrebbe arrivare in ogni caso qualora il ...

Roma - sgombero palazzo occupato a Primavalle : inizia lancio di oggetti verso la polizia dopo L’Assedio notturno : Almeno 200 persone fuori, circa 60 barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è iniziato lo sgombero lo alla vecchia destinazione d’uso, programmato da tempo dalla Prefettura di Roma. Trecentoquaranta le persone, per lo più stranieri e molti minori, che da 19 anni hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio ...

Articolo Uno - a Roma L’Assemblea nazionale : ricostruire la sinistra partendo dal lavoro : Si è svolta a Roma l’Assemblea nazionale di Articolo Uno. L’evento, intitolato “Diventare l’alternativa“, ha messo al centro la questione del lavoro, partendo da sicurezza e salario minimo. Il lavoro è vita, non è morte lo slogan, che riassume l’esigenza di contribuire al miglioramento del mercato creando un contesto che permetta condizioni sostenibili. Sul tema della sicurezza si è concentrato ...

Giappone - grappoli d’uva “Ruby Roman” venduti alL’Asta per quasi 10mila euro : In Giappone alcuni grappoli di uva del tipo “Ruby Roman” sono stati battuti all'asta per una cifra record di 1,2 milioni di yen, circa 9800 euro. La varietà di uva, i cui singoli chicchi pesano almeno 20 grammi, è ad alto contenuto di zuccheri, dal gusto leggermente acidulo e particolarmente succosa. Cresce nella prefettura di Ishikawa ed è in vendita da 12 anni.

Roma tra roghi e spazzatura : Raggi nomina L’Assessore al Verde - ma non ha la delega ai rifiuti. Regione : “Emergenza” : Macchine rotte, trasbordi vietati da sollevazioni popolari, impianti privati in manutenzione da settimane e almeno mille tonnellate di rifiuti abbandonati in strada. Non si attenua la crisi estiva dei rifiuti a Roma. Una difficoltà che le opposizioni stanno cercando di cavalcare per prendere a spallate il Campidoglio e provare far cadere la sindaca Virginia Raggi. La quale continua a reagire invocando la “guerra dei rifiuti”. Fatto sta che da ...

Rifiuti Roma - L’Associazione Dossetti chiede lo stato d’emergenza : “Intervengano mezzi dell’esercito - tonnellate di spazzatura in strada” : L’Associazione Giuseppe Dossetti chiede lo stato di emergenza nazionale per la situazione sanitaria di Roma. “Dopo l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici, Antonio Magi, sulla possibile diffusione di malattie infettive a causa dei cumuli di Rifiuti nelle strade di Roma, sotto il sole intenso di queste giornate roventi, non si può rimane inerti ed indifferenti“, afferma il responsabile ...

È stata aggredita anche la ex compagna del presidente delL’Associazione del “Cinema America” di Roma : Dopo l’aggressione dello scorso weekend a quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi, è stata aggredita e

L’As Roma torna a Pinzolo : ritiro estivo dal 29 giugno al 7 luglio : L’AS Roma torna a Pinzolo. Appuntamento dal 29 giugno al 7 luglio. In Trentino i giallorossi svolgeranno il ritiro estivo