L’amministrazione Trump ha ripristinato la pena di morte

Fonte : wired

(Di venerdì 26 luglio 2019) Una stanza dove viene eseguita ladiper iniezione letale (foto: California Department of Corrections and Rehabilitation via Getty Images) Il procuratore generale americano William Barr ha detto che il governo federale ha ordinato la ripresa dell’esecuzione delle condanne anegli Stati Uniti. I primi a essere uccisi con l’iniezione letale saranno cinque uomini condannati – in altrettanti processi – per omicidio e stupro. Ladinegli Stati Uniti non è mai stata abolita del tutto. Dopo essere stata bandita nel 1972, era stata infatti reintrodotta in alcuni stati nel 1976 e nel resto del paese nel 1988. Da allora, ha continuato a essere applicata nei confronti di chi era stato condannato dalle cosiddette State courts, ovvero dai tribunali competenti a giudicare sulle violazioni delle leggi statali o su crimini comuni come le rapine. I tribunali ...

