L’ameba ‘mangia-cervello’ colpisce ancora | cosa rischiamo in Italia | sintomi e cura

Fonte : scienze.fanpage

(Di venerdì 26 luglio 2019) La chiamano ameba mangia-cervello ed è un parassita che vive in acqua dolce che può entrare nel cervello attaccando il sistema nervoso e scatenando una meningoencefalite amebica primaria fulminante che può portare alla morte se non diagnosticata in tempo. Vediamo insiemein

monetninfea : Infezioni rare, negli Usa un'altra vittima dell''ameba mangia cervello' - infoitsalute : L'ameba mangia cervello colpisce ancora: altra vittima negli Usa - neri_serneri : In morte di un povero #Carabiniere. Per #Salvini è ennesima occasione di veleno #razzista, invece che doloroso sile… -