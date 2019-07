La “notte da leoni” di Boris Johnson in Italia

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Londra, 26 lug. (AdnKronos) –‘provato’ e solo in un aeroportono dopo una festa. Il ‘Guardian’ ricostruisce il viaggio dell’attuale premier britannico innell’aprile dello scorso anno., all’epoca ministro degli Esteri, secondo il quotidiano avrebbe partecipato al party organizzato dal magnate Evgeny Lebedev, proprietario del ‘London Evening Standard’ e dell”Independent’, in un castello alle porte di Perugia., scrive il ‘Guardian’, avrebbe concluso il weekend ritrovandosi da solo in aeroporto, ”come se avesse dormito vestito” e con i postumi di una nottata movimentata. A completare il quadro, alcune foto scattate il 29 aprile 2018 all’aeroporto San Francesco d’Assisi:, nelle immagini, risulterebbe solo e privo di qualsiasi ...

_Iamalsoawe_ : Nessuno: Mio nonno, an intellectual: 'la notte leoni, la mattina coglioni' - Dawidhelettrooo : @Moe__swan la notte leoni la mattina...???? - Garakko : @artxrvse La notte leoni la mattina... ?????? -