La De Lellis lancia la sua autobiografia | ' Ad aprile ho saputo di essere stata tradita'

(Di venerdì 26 luglio 2019) Giulia Deè una delle ex corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. La ragazza èscelta all'interno della trasmissione dal tronista Andrea Damante. Tre i due però, le cose non sono andate per il verso giusto: dopo alcuni anni di relazione infatti, la ragazza ha scoperto didal suo fidanzato. Fino a poco tempo fa, la ragazza non aveva mai confermato chiaramente l'avvenuto tradimento, anche se sul web ai più era chiara questa situazione. La donna ha voluto così pubblicare un libro che racconta della sua storia e che le stessa ha voluto intitolare: "Le corna stanno bene su tutto".to il nuovo libro della DeTempo fa, la Deaveva parlato con ironia della possibilità di scrivere un libro. Più in là nel tempo, questa sua idea sembradiventata sempre più concreta. In molti sono rimasti stupiti da questa sua scelta, dato che la ...

