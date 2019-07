La Città In Tasca compie 25 anni | cultura | spettacolo e gioco con i bambini e i ragazzi

Reddito di cittadinanza - abusivo "beccato" con la card in tasca : scatta la denuncia : Prendeva il Reddito di cittadinanza e lavorava in un cantiere edile abusivo : denuncia to un muratore in provincia di...

Così il reddito di cittadinanza finisce in tasca all'ex islamista : Giuseppe Aloisi Un'inchiesta di Panorama svela come all'ex radicalizzato venga garantito il reddito di cittadinanza: si tratta di 900 euro I critici del reddito di cittadinanza continuano a nutrire più di un dubbio sulla natura della distribuzione: non è detto che tutti i cittadini che sono in diritto di riceverlo presentino requisiti morali inoppugnabili. Cosa fare, per esempio, con un italiano che risultava essere un musulmano ...