La canzone nata come meme che potrebbe battere il record della classifica di Billboard

Fonte : ilpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) Da mesi "Old Town Road" è un enorme fenomeno di internet, e la prossima settimanadiventare lapiù a lungo in testa allaHot 100

Masterplan2k5 : In questo video vi porto in alto a Tokyo, allo YouTube Space dove sono stato coinvolto nella realizzazione di un vi… - HerminesRouges : RT @PrimoTommaso: É nata Gioia, la figlia del mio amico Andrea Sannino e di sua moglie Marinella. Mi emoziona sempre sapere che due genitor… - TheRoseItalia : Ha scritto Lonely quando era in tour. 'Quando sento qualcosa di cui non posso parlare, lo scrivo sul mio cellulare… -