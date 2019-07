Kate Middleton | ritocchini con il baby botox? Interviene il Palazzo

Letizia di Spagna sorprende in pizzo rosso. E lavora più di Kate Middleton : Letizia di Spagna si è recata a Valencia per partecipare alla presentazione del Centro internazionale sull’alimentazione sostenibile. E ha incantato tutti. Dopo l’abito fucsia firmato Carolina Herrera, la Regina ha osato ancora una volta col colore. Ha sfoggiato infatti un vestito rosso di pizzo della stessa stilista che ultimamente pare sia entrata nelle grazie della Sovrana, scavalcando Hugo Boss. Letizia mostra di nuovo le spalle, ...

Kate Middleton - suo figlio George compie 6 anni : l’indifferenza di Meghan Markle : George, il primogenito di Kate Middleton e William, compie 6 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Ormai è un ometto e mamma Kate ha voluto celebrare suo figlio condividendo sui social tre nuove fotografie che ha scattato lei stessa a Kensington Palace. Il piccolo George, ormai cresciuto, indossa la maglia della nazionale di calcio inglese, e sorride sdentato, felice sull’erba. In un’altra immagine ha una t-shirt verde bosco e ...

Baby George compie sei anni - le foto di Kate Middleton per festeggiarlo : Il piccolo George, primogenito di William e Kate, i duchi di Cambridge, oggi 22 luglio, compie sei anni. Per celebrare questo compleanno come ormai accade da due anni a questa parte la famiglia reale andrà in un'isola delle piccole Antille. Nel frattempo l'account Instagram di Kensigton Palace ha diffuso tre foto del principino scattate da Kate Middleton.Continua a leggere

Meghan Markle - ennesimo sfregio a Kate Middleton : stavolta lo smacco è grave : Meghan Markle 1, Kate Middleton 0. stavolta lo sfregio alla cognata è totale. La duchessa di Sussex, con il marito Harry, è infatti stata annoverata tra le venticinque persone più influenti su internet. Lo ha stabilito l’annuale classifica stilata dall’autorevole Time, che ha analizzato i profili s

Ha esibito il suo lato b reale! Il passato turbolento di Kate Middleton : La duchessa di Cambridge è al centro del gossip, per via di alcune indiscrezioni sul suo presunto passato turbolento. Sono trapelate in rete delle indiscrezioni imbarazzanti per la British Royal Family, sul conto di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge avrebbe avuto un passato turbolento e un pungolante nomignolo affibbiatole da alcuni compagni di studio, per via di un gesto choc che, a quanto pare, sarebbe avvenuto quando la ...

Balayage caramello - così Kate Middleton copre i capelli bianchi : Bronze, caramello o miele: Balayage, il riflesso del momentoBronze, caramello o miele: Balayage, il riflesso del momentoBronze, caramello o miele: Balayage, il riflesso del momentoBronze, caramello o miele: Balayage, il riflesso del momentoBronze, caramello o miele: Balayage, il riflesso del momentoBronze, caramello o miele: Balayage, il riflesso del momentoBronze, caramello o miele: Balayage, il riflesso del momentoBronze, caramello o miele: ...

Il regalo di Stan Smith a Kate Middleton (per il piccolo Louis) : Le mini sneaker adidas regalate da Stan Smith al Principe LouisLe mini sneaker adidas regalate da Stan Smith al Principe LouisLe mini sneaker adidas regalate da Stan Smith al Principe LouisLe mini sneaker adidas regalate da Stan Smith al Principe LouisLe mini sneaker adidas regalate da Stan Smith al Principe LouisIl prestigioso torneo di Wimbledon, dopo oltre due settimane di coinvolgenti match maschili e femminili, è giunto al termine. Come ...

Pippa Middleton torna protagonista (con Kate e Meghan Markle) : Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon 2019Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon 2019Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon 2019Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon 2019Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon 2019Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon 2019Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon 2019Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon 2019Il ritorno di Pippa Middleton a Wimbledon 2019Il ritorno di Pippa Middleton a ...

Kate Middleton a Wimbledon rompe il protocollo per Federer : Kate Middleton ha brillato alla finale di Wimbledon, nonostante abbia trascurato il protocollo. Da madrina della manifestazione, è toccato a lei l’onore di premiare il vincitore Novak Djokovic che ha battuto Federer nella finale più lunga della storia di Wimbledon. La Duchessa di Cambridge ha assistito dagli spalti al match durato quasi 5 ore. Con lei il marito William, la coppia è apparsa in perfetta sintonia, sorridente e felice di ...

Kate Middleton a Wimbledon rompe il protocollo per Federer : Kate Middleton ha brillato alla finale di Wimbledon, nonostante abbia trascurato il protocollo. Da madrina della manifestazione, è toccato a lei l’onore di premiare il vincitore Novak Djokovic che ha battuto Federer nella finale più lunga della storia di Wimbledon. La Duchessa di Cambridge ha assistito dagli spalti al match durato quasi 5 ore. Con lei il marito William, la coppia è apparsa in perfetta sintonia, sorridente e felice di ...

Meghan Markle e Kate Middleton a Wimbledon : sono di nuovo amiche? : Una foto che ha suscitato mille interrogativi, ma soprattutto uno: Meghan Markle e Kate Middleton, insieme nella royal box di Wimbledon, sono tornate amiche? Difficile avere una risposta certa, a fronte dei diversi dissapori tra le moglie dei principi Harry e William.Da quando Meghan si è insediata all'interno della famiglia reale, non si contano più le situazioni imbarazzanti tra il resto dei Windsor e lo staff: dapprima i litigi con membri ...

Kate Middleton premia Djokovic a Wimbledon e consola Federer con una carezza : La prima volta di Kate Middleton a Wimbledon. Elegante sorridente e divertita la duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha colsolato con una carezza Roger Federer e premiato Nole Djokovic a Wimbledon. Il tutto dopo una finale epica chiusa al quinto set con la vittoria del serbo. Kate era accompagnata in tribuna nell’olimpo del tennis mondiale dalla duchessa di Sussex Meghan Markle, sedute fianco a fianco nel Royal Box dell’All England ...

Kate Middleton premia Djokovic a Wimbledon e consola Federer con una carezza : La prima volta di Kate Middleton a Wimbledon. Elegante sorridente e divertita la duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha colsolato con una carezza Roger Federer e premiato Nole Djokovic a...

Wimbledon - Kate Middleton premia Djokovic e consola Federer con una carezza : La prima volta di Kate Middleton. Elegante sorridente e divertita la duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha colsolato con una carezza Federer e premiato Djokovic a Wimbledon. Kate era...