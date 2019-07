Karina Cascella ingrassata secondo gli hater | “Così spingete le ragazze a diventare

Karina Cascella - attaccata per i chili di troppo si difende : E’ un periodo d’oro per Karina Cascella. Il suo cuore ormai da tempo ha ricominciato a battere grazie a Max Colombo, in tv si è ritagliata uno spazio come opinionista guadagnandosi credibilità giorno dopo giorno a dispetto dei pregiudizi e ora si gode le meritate vacanze sfoggiando un fisico mozzafiato. E ai follower che su Instagram sottolineano le sue rotondità, replica: “L’anoressia è una malattia gravissima, io sto ...

Karina Cascella - attaccata per i chili di troppo si difende : E’ un periodo d’oro per Karina Cascella. Il suo cuore ormai da tempo ha ricominciato a battere grazie a Max Colombo, in tv si è ritagliata uno spazio come opinionista guadagnandosi credibilità giorno dopo giorno a dispetto dei pregiudizi e ora si gode le meritate vacanze sfoggiando un fisico mozzafiato. E ai follower che su Instagram sottolineano le sue rotondità, replica: “L’anoressia è una malattia gravissima, io sto ...

Karina Cascella pronta per le nozze : "La data la dirò un mese prima" : L'opinionista tv lo annuncia sui social con una bellissima foto insieme al "futuro marito" Max Colombo

Karina Cascella non parteciperà al Grande Fratello : La quarta edizione del Grande Fratello Vip è in procinto per iniziare. Eppure, nonostante la partenza sia prevista per autunno 2019, ci sono ancora tantissime cose ancora da definire e, soprattutto, rifinire. Se sembra certo il nome di chi dovrà sostituire Ilary Blasi, la situazione è completamente differente, invece, sui nomi dei concorrenti. In un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato di Tina Cipollari o anche di Loredana ...

Si vede tutto! Karina Cascella in bikini striminzito e se** strizzato : Mamma di Ginevra ed ex compagna di Salvatore Angelucci, Karina Cascella è una delle opinioniste fisse delle trasmissioni di Canale 5. È spesso sotto ai riflettori e nel mirino degli hater per le sue foto su Instagram e i commenti al vetriolo lanciati ad altre ragazze dello spettacolo. Lei stessa è stata criticata più volte per essersi rifatta seno e labbra. La Cascella ha fatto discutere per via di uno scatto che la mostra con un bikini alquanto ...

Karina Bomba! La Cascella continua a stuzzicare con pose super sexy : Nelle ultime settimane Karina Cascella aveva fatto discutere per via di uno scatto che la mostrava con un bikini alquanto seducente e striminzito. Karina, che il web lo conosce bene, aveva messo subito le mani avanti scrivendo un lungo post: “La faccia dice tutto. Ovvero attenti con i commenti… non fatemi arrabbiare come sempre. Il costume è piccolo per voi? (per me no) Si vedono troppo le tette? ( le ho rifatte apposta) Ci sono troppe foto poco ...

Karina Cascella - capelli sempre più corti : ecco com’è adesso : Cambio di look per Karina Cascella: la decisione dell’opinionista che trova consenso tra i suoi follower di Instagram Karina Cascella ha deciso di tagliare ancora di più i suoi capelli. E non se n’è pentita. Ultimamente ha deciso di dire addio ai suoi lunghi capelli lisci, preferendoli alle spalle, e adesso ha deciso di fare […] L'articolo Karina Cascella, capelli sempre più corti: ecco com’è adesso proviene da Gossip e ...