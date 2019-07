Juventus | i tifosi dell' Arsenal rimpiangono Ramsey

Juventus - bufera su Cancelo! L’intensità nel riscaldamento è ‘imbarazzante’ : i tifosi furiosi sui social [VIDEO] : L’account Twitter della Juventus posta un video del riscaldamento odierno nel quale Cancelo appare un po’ svogliato: i tifosi lo prendono di mira La preparazione estiva procede a gonfie vele in casa Juventus con Maurizio Sarri intento ad inculcare le proprie idee di gioco ai nuovi giocatori. Non solo tattica però, anche la preparazione fisica avrà grande importanza per sostenere le fatiche di una stagione che impone alla ...

Juventus - l’arrivo di de Ligt scatena i tifosi : le reazioni sui social : La Juventus ha presentato ufficialmente il suo ultimo acquisto in ordine di tempo: Matthijs de Ligt. Il difensore olandese si è dimostrato entusiasta per la nuova avventura e si è detto felice di essere arrivato alla Juventus. Una delle cose molto apprezzate dai supporters bianconeri è stata l’umiltà del calciatore. Sui social sono piovuti commenti a raffica: “Ha già dimostrato, a vent’anni ancora da compiere, davvero ...

Juventus - De Ligt già nel cuore dei tifosi : sui social spunta lo scatto da bambino con la maglia bianconera [FOTO] : Matthijs De Ligt ha già conquistato il cuore dei tifosi della Juventus: il difensore ex Ajax ha postato una foto su Instagram con la maglia bianconera indossata già da bambino Fin da bambino ha avuto i migliori difensori italiani come miti e una predilezione per la Juventus. Matthijs De Ligt, nuovo difensore della Juventus pagato la bellezza di 85 milioni, lo ha ammesso con sincerità e non è la solita frase che tutti dicono una volta ...

Neymar Juventus - altra clamorosa conferma : ora i tifosi sognano : Neymar Juventus- Dopo la rivelazione da parte dei colleghi di “Mundo Deportivo” sul possibile accostamento di Neymar alla Juventus, nelle ultime ore sarebbe arrivata anche la conferma di Lugi Guelpa, giornalista de “Il Giornale”. Un accostamento che potrebbe trovare spazi concreti nel corso dei prossimi giorni: “Continuano i contatti tra Neymar e la Juventus. Se […] More

Juventus – De Ligt a Torino - i tifosi bianconeri pazzi per la sexy Annekee : ecco chi è la fidanzata dell’olandese [GALLERY] : Chi è Annekee Molenaar: la fidanzata di De Ligt che ha già fatto breccia nel cuore di tutti i tifosi della Juventus Matthijs de Ligt è un giocatore della Juventus: il giovane calciatore olandese è arrivato ieri sera a Torino per sottoporsi oggi alle rituali visite mediche prima di firmare il contratto col club bianconero. Il 19enne di Leiderdrop ha portato con sè in Italia la sua dolce metà, la bella Annekee Molenaar. Ma chi è la ...

Juventus - De Ligt è sbarcato a Torino! Saluto ai tifosi - poi dritto in hotel : domani le visite mediche : Matthijs De Ligt è sbarcato a Torino: il giovane centrale olandese ha salutato i tifosi della Juventus, per poi fare tappa al J hotel in attesa delle visite mediche di domani “Ciao bianconeri, sono Matthijs e sono davvero felice di essere qui“, sono queste le prime parole di Matthijs De Ligt nelle vesti di nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo diversi giorni di trattative serrate fra Juventus e Ajax (e ...

Chiesa Juventus - la nuova rivelazione fa sognare i tifosi bianconeri! : Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato, dopo aver ormai ultimato l’affare De Ligt, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Chiesa. L’attaccante della Fiorentina, valutato circa 70-80 milioni di euro, farà presente alla società viola il suo desiderio di disputare la prossima Champions League con un club più blasonato. […] More

La Juventus riabbraccia Cristiano Ronaldo - entusiasmo fra i tifosi : TORINO - Cristiano Ronaldo "is back". Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise...

Tacchinardi : 'Sarri farà divertire i tifosi della Juventus' : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva, successivamente partirà per la tourneé asiatica per disputare alcuni match dell'International Champions Cup. Di certo, vi è molto attesa per vedere la nuova Juventus di Maurizio Sarri, che è pronto a promuovere il suo gioco in una società importante e vincente come quella bianconera. A tal riguardo ha parlato a Radio Bianconera l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, ...

Juventus - i tifosi rilanciano… Higuain : cori per il Pipita - l’argentino rimane in bianconero? : Giorno del raduno in casa Juventus, i bianconeri iniziano la nuova stagione con l’intenzione di essere sempre più protagonisti in campionato ma soprattutto Champions League, inizia un nuovo progetto, si preannuncia un cammino inedito con Maurizio Sarri in panchina. In mattinata i primo ad arrivare al J Medical nel giorno del raduno sono stati Bonucci, Emre Can, Rugani e Bernardeschi che sono stati impegnati nelle visite mediche di ...

Napoli - ennesima frecciata di De Laurentiis alla Juventus : “raggruppano come tifosi tutti gli insoddisfatti del Sud” : Il presidente del Napoli non ha lesinato una velenosa puntura nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi Aurelio De Laurentiis è un tipo che dice ciò che pensa, esprimendo il proprio punto di vista senza paura di essere criticato. Marco Alpozzi/LaPresse La frecciata del numero uno del Napoli questa volta ha avuto come destinatario la Juventus, in particolare i propri tifosi, nei confronti dei quali il presidente ha puntato il dito dopo ...

Gigi Buffon - il ritorno alla Juventus divide i tifosi : anche molte critiche : Gianluigi Buffon è vicino a un clamoroso ritorno alla Juventus. Gli esperti di calciomercato parlano di accordo in dirittura d’arrivo. Il club bianconero avrebbe offerto al portiere, attualmente senza squadra, un posto come vice-Szczesny per un anno. Un’operazione che avrebbe dell'impensabile: solo

Buffon torna alla Juventus/ Tifosi divisi "E' un campione" - "Operazione inutile" : Buffon è pronto a tornare alla Juventus, un'operazione che sta spaccando in due la tifoseria bianconera: ecco alcuni loro tweet

Calciomercato Juventus - Casillas fa sognare i tifosi bianconeri : “Gli acquisti li fa Houdini” [FOTO] : Per anni avversario della Juve con il suo Real Madrid. Adesso, dopo l’esperienza al Porto e la grave paura dell’infarto in allenamento, Iker Casillas si sta piano piano riprendendo. E c’è anche un elogio alla Juventus, indiretto. L’ex capitano della Spagna fa i complimenti ai bianconeri su Twitter, esaltandoli per come gestiscono il mercato. “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge. ...