Juventus | i carichi di lavoro si fanno sentire | ‘solo’ 3-3 con il Team K | gara ripresa

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lasi salva nel finale. ‘Solo’ 3-3 contro ilK, che a dieci minuti dal termine stava conducendo per 3-1. Bianconeri apparsi stanchi e sulle gambe, i ragazzi di Sarri stanno pagando le nuove metodologie die iimportanti di questi giorni, senza dimenticare le numerose assenze e il mancato impiego di Ronaldo, per tutta lain panchina. Botta e risposta in avvio con Osmar e Muratore. A ridosso dell’intervallo, poi, il nuovo vantaggio asiatico con Cesinha, mentre è di Taggart al ’50 il tris. Juve in difficoltà nonostante i diversi cambi, ma quando i locali stanno per calare il poker, Bernardeschi e compagni la ribaltano in pochi minuti: prima il tocco di schiena di Matuidi, poi il pari di Pereira. Finisce così.K-Juve: Cesinha esulta come Ronaldo, la faccia del portoghese dice tutto VIDEOL'articolo, idi ...

oscarvalle1984 : RT @NoNameAgency_: Manca poco più di un'ora al primo derby d'Italia della stagione 2019/2020. Emozionati? Carichi? #JuveInter #Juventus #… - NoNameAgency_ : Manca poco più di un'ora al primo derby d'Italia della stagione 2019/2020. Emozionati? Carichi? #JuveInter #Juventus #Inter #Juve -