Juventus | Ceccarini | ' Paratici se prende Icardi a 50 milioni fa bingo'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 26 luglio 2019) La, in queste settimane, sarà protagonista del mercato: Fabiolavorerà alle uscite e non sono da escludere anche colpi in attacco. In avanti ci sono diversi giocatori in uscita, ma se due giocatori offensivi dovessero partire, allora i bianconeri potrebbero mettere a segno anche un colpo in entrata. Uno dei calciatori nel mirino della Juve per rinforzare l'attacco sarebbe Mauro. Della possibilità che l'argentino passi in bianconero ha parlato a Sportitalia Niccolò: "E' una straordinaria occasione di mercato e rientra nelle operazioni di Fabio", ha spiegato il direttore di TMW Radio. Il quale poi ha aggiunto che se il ds bianconero dopo aver preso a parametro zero Emre Can, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey dovesse comprare Mauroper una cifra intorno ai 50avrebbe "fatto". Dunque adesso non resta che attendere i prossimi passi ...

Claudio35260961 : RT @tancredipalmeri: Ahah mi ero totalmente dimenticato di @Simeone sanguinante che andava ironicamente a stringere la mano a Ceccarini all… - danisailor7 : RT @tancredipalmeri: Ahah mi ero totalmente dimenticato di @Simeone sanguinante che andava ironicamente a stringere la mano a Ceccarini all… - jagramage : RT @tancredipalmeri: Ahah mi ero totalmente dimenticato di @Simeone sanguinante che andava ironicamente a stringere la mano a Ceccarini all… -