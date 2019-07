“Irriconoscibile!” Spuntano foto di Emilio Fede | la ‘nuova vita’ dell’ex giornalista

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2019) È unassolutamente irriconoscibili quello che è apparso negli ultimi giorni in un’intervista su Corriere Tv, il portale online di informazione del Corriere della Sera. Volto tirato, la chirurgia estetica che sembra aver fatto più danni che ritocchi, l’occhio spento. Siamo lontani anni luce da quel brillanteche infiammava Rete 4 e che, spesso, per la sua vulcanicità, finiva in tutti i rotocalchi televisivi da Blob a Striscia la Notizia. Classe 1931, originario di Barcellona Pozzo di Gotto,ha ricoperto ruoli centrali in tute le emittenti in cui ha lavorato. Per una stagione, agli inizi degli anni 80, è stato direttore del TG1, poi sempre per un anno di Studio Aperto, e infine ecco venti anni di TG4, dal 1992 al 2012, e su Videonews, dal 1989 al 2001. Tanta professionalità, tanta dedizione e tanto giornalismo. Poi sono scattati i guai giudiziari, le ...

