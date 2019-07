Io e te - Pierluigi Diaco si innervosisce per gli errori di regia : "Ma cosa vi siete bevuti?". : La trasmissione di Pierluigi Diaco Io e te regala spesso momenti indimenticabili. Dopo la sfuriata per il cellulare acceso in studio, ecco un altro simpatico episodio. Durante l’intervista ad Umberto Smaila si verifica un inconveniente in studio. Diaco introduce una serie di fotografie sulla famigli

Io e Te - Pierluigi Diaco con Smaila : “In regia hanno bevuto?!” : Pierluigi Diaco, problemi in regia a Io e Te: “Gli autori sono impazziti” Si avvicina il weekend, ma a Io e Te non importa visto che sia oggi sia domani andrà regolarmente in onda andando ad allietare i pomeriggi dei telespettatori che restano davanti al televisore anche durante la stagione più calda dell’anno. Oggi a Io e Te Pierluigi Diaco ha ospitato il cantante e showman Umberto Smaila; d’altronde l’aveva ...

Io e te - la frase che fa scattare Raffaella Carrà : telefonata in diretta a Pierluigi Diaco : Nella puntata di mercoledì 24 luglio luglio di Io e Te, in onda su Rai1, Pierluigi Diaco ha intervistato Paolo De Andreis, produttore di Viale Mazzini. De Andreis ha prodotto numerosi programmi che hanno fatto la storia della rete televisiva, da Domenica In a Carramba che Sorpresa!, Stasera Pago Io,

Pierluigi Diaco contro la scrittrice Boralevi : "Non c'era bisogno che portassi il libro in tv" - : Serena Granato Pierluigi Diaco e il botta e risposta con la scrittrice Antonella Boralevi durante il programma Io e te Nella nuova diretta del programma targato Rai, Io e te, condotto da Pierluigi Diaco con la collaborazione di Sandra Milo e Valeria Graci, il padrone di casa ha punzecchiato un'ospite in studio. Parliamo della scrittrice Antonella Boralevi, che, dopo essere stata presentata da Diaco come "scrittrice e giornalista, con ...

Io e te - Gigi Marzullo e l'ormone impazzito : "Belle donne? Mio diritto farlo" - confessione a Pierluigi Diaco : Gigi Marzullo, intervistatore cult della televisione, si concede poco quando le interviste le deve "subire". Per Pierluigi Diaco ha fatto una eccezione così è apparso a Io e te, su Raiuno. E ha regalato perle divine. Gigi è sposato con Antonella, portata all'altare dopo 20 anni di relazione. "Per me

Io e Te - monumentale Pierluigi Diaco : zittisce la Boralevi che promuove il suo libro - video-cult : Qualcosa che, ammettiamolo, forse non si era mai visto in tv. Il conduttore che rimprovera la sua ospite poiché promuove il suo libro. È accaduto a Io e te, la deliziosa trasmissione di Pierluigi Diaco su Rai 1, dove l'ospite era la giornalista Antonella Boralevi. Quando Diaco la ha presentata, ques

Io e Te - Pierluigi Diaco a Gigi Marzullo : “Tristezza incredibile” : Gigi Marzullo fa una confessione a Io e Te. Diaco: “E’ di una tristezza incredibile” Da sempre relegato nelle ore più buie della notte, Gigi Marzullo quest’oggi ha fatto una capatina in pieno giorno per un’intervista a cuore aperto a Pierluigi Diaco che fino a settembre condurrà Io e Te con la partecipazione di Valeria Graci e Sandra Milo per poi spostarsi in seconda serata dove si avrà maggior libertà di trattare ...

A Io e Te Giuliana De Sio mette in imbarazzo Pierluigi Diaco : Giuliana De Sio è stata ospite al programma “Io e Te”, scatta l’imbarazzo in diretta. Durante il quotidiano faccia a faccia, Pierluigi Diaco ha intervistato l’attrice dove ha parlato della sua vita professionale e personale, per poi rivelare: «Ero innamorata di lui, ma se le faceva tutte». Giuliana De Sio ha raccontato che ha lasciato la casa dei genitori a 18 e per un periodo di tempo avrebbe vissuto in una comune hippie perché si era ...

Pierluigi Diaco : età - altezza - peso - il marito Alessio e i figli : Pierluigi Diaco ha un passato da idolo in tv e nel giornalismo addirittura prima della maturità, a 15 anni già faceva intervista ai politici su Italia Radio mentre a 16 anni era sul piccolo schermo a Tele Monte Carlo. Nel 1992 Pierluigi Diaco è tra i fondatori del Coordinamento Antimafia a Roma: in quegli stessi anni aderisce al Movimento per la Democrazia – La Rete. Nel 1995 debutta nel programma “TMC Giovani” nel 1995. Nella stessa ...