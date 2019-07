Instagram | viaggio nel ‘lato oscuro’ del social dove i like e i commenti sono merce di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Mark, nome di fantasia, ha meno di 18 anni e migliaia di euro in banca. Li ha fatti tutti creando follower su. Ne vende circa 10 mila per 35 euro. “Una cifra molto economica”, spiega. In fondo Mark è uno dei motivi per cui la Procter & Gambler ha deciso di disinvestire 85 milioni di dollari in pubblicità dalnetwork; è una delle cause per cui l’engagement (reale) deglimer si è dimezzato negli ultimi tre anni, stando a uno studio di Influencer Db pubblicato da Mobile Marketer. Ed è uno dei protagonisti di Follow Me, il documentario olandese sul lato oscuro di, appena pubblicato su Youtube e… su. “Creo follower di ogni tipo“, spiega a volto coperto Mark in un passo del video. “Ciquelli completamente falsi generati dal nostro software; quelli clonati da profili reali; e quelli proprio reali, di persone che in cambio di follower ...

