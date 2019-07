Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 26 luglio 2019) Mio figlio e io qualche sera fa abbiamo ascoltato su Audible la favola di Pollicino per la millesima volta, e per la millesima volta ci siamo sconvolti in due modi diversi. Lui si sconvolge per il coraggio e la furbizia di Pollicino, che vince sui genitori, sull’orco, sulla moglie dell’orco, sul bos

stefymas2 : RT @ilfoglio_it: Il rito educativo olandese che lascia i bambini soli nel bosco di notte. Pollicino, il disprezzo dei fratelli Grimm per tu… - Fra_colorcheson : RT @ilfoglio_it: Il rito educativo olandese che lascia i bambini soli nel bosco di notte. Pollicino, il disprezzo dei fratelli Grimm per tu… - LupoDiPrateria : Il rito educativo olandese che lascia i bambini soli nel bosco di notte -