Il peschereccio italiano che ha salvato 50 migranti | Non possiamo lasciarli alla

peschereccio italiano al largo di Malta in soccorso a 50 migranti : "Non li lasciamo" : “Non li avremmo mai lasciati alla deriva, torneremo a casa dalle nostre famiglie dopo che avremo conosciuto la loro sorte”. Lo dice il comandante Carlo Giarratano del moto Peschereccio di Sciacca (Ag) “Accursio Giarratano”, che da stanotte è bloccato in mare aperto dopo che l’equipaggio ha soccorso una cinquantina di migranti a bordo di un gommone, a circa cinquanta miglia da Malta .Intanto una motovedetta ...

La Guardia costiera libica ha sequestrato un peschereccio italiano : Salvini valuta elezioni anticipate alla luce dei sondaggi favorevoli New York, 24 lug 08:44 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, starebbe valutando l'ipotesi di innescare una crisi di governo a fronte delle continue tensioni c

peschereccio italiano sequestrato in Libia : Un Peschereccio italiano è stato sequestrato da una motovedetta libica nel golfo della Sirte e quindi dirottato verso il porto di Misurata. A darne notizia è stata la Farnesina che in una nota ufficiale ha spiegato che il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha dato"istruzioni all'ambasciatore d'Italia di adoperarsi con la massima efficacia al fine del corretto trattamento e di un rapido rilascio dei membri dell'equipaggio e ...

Libia - motovedetta sequestra il peschereccio italiano ‘Tramontana’. Farnesina : “Ambasciatore al lavoro per il rilascio” : Una motovedetta libica ha sequestrato il peschereccio italiano ‘Tramontana’ davanti alle coste del Paese nordafricano. Come annunciato da una nota della Farnesina, l’imbarcazione è stata intercettata nelle acque del Golfo della Sirte, tra l’altro definite ad alto rischio e quindi sconsigliate per la navigazione. Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha dato “istruzioni all’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe ...