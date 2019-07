Il grande calcio estivo su Sportitalia | trasmetterà live l’Audi Cup

Calcio (LND) : “il Real Centocelle riparte alla grande” : “Il Real Centocelle riparte alla grande -inizia con queste parole il comunicato di Roberto Frasca, fondatore e allenatore di questa importante società calcistica iscritta al Campionato di Seconda Categoria- farò del mio meglio (prometteva qualche settimana fa) per garantire ai miei giocatori il massimo, così da disputare una grande stagione. Detto e fatto: arrivano infatti alla corte del Real 20 nuovi giocatori, 12 di questi direttamente ...

Calciomercato Genoa - boom boom Preziosi : altro grande colpo - l’11 di Andreazzoli adesso fa paura [FOTO] : Calciomercato Genoa – L’ultima stagione nel campionato di Serie A ha aperto gli occhi al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato all’ultimo respiro ed il rischio retrocessione è stato altissimo. In numero uno del club rossoblu ha imparato la lezione e fino al momento è stato uno dei principali protagonisti del Calciomercato, sono arrivati calciatori molto importanti per la categoria, in particolar modo Zapata e ...

Poste - a Bologna un Hub per l'e-commerce grande come 10 campi di calcio : Poste Italiane ha inaugurato il più grande hub per l'e-commerce mai realizzato in Italia: 250 mila pacchi al giorno è la capacità di smistamento

Calciomercato Bari - Antenucci il grande colpo : ufficiale l’arrivo dalla SPAL : Mirco Antenucci è un nuovo giocatore del Bari e ripartirà quindi dalla Serie C. Ad annunciarlo è stata la SPAL con un comunicato.“powered by Goal”La notizia di un possibile trasferimento era trapelata già diversi giorni fa, adesso però c’è anche l’ufficialità: Mirco Antenucci lascia la SPAL per trasferirsi al Bari.A confermarlo è stato il club estense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.ufficiale il trasferimento di ...

Calciomercato Serie B e Serie C - la Cremonese sogna in grande : tris del Perugia - colpo dell’Imolese : Calciomercato – Continua imperterrito il mercato di Serie B e Serie C. Tra le società più attive in questi primi giorni di mercato ufficiale c’è la Cremonese del ds Nereo Bonato. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport“. Grandi nomi sull’agenda del direttore sportivo dei grigiorossi: Federico Bonazzoli, Luca Vido, Gaston Brugman. Poi ci sono i sogni che portano in Serie A: Leo Stulac del Parma è ...

Ogni minuto viene distrutta un’area della Foresta Amazzonica grande come un campo da calcio : drastico aumento della deforestazione negli ultimi 2 mesi : Ogni minuto viene cancellata un’area della Foresta Amazzonica più o meno delle dimensioni di un campo da calcio, secondo i dati satellitari. Il tasso di perdita è aumentato mentre il nuovo presidente del Brasile favorisce lo sviluppo a scapito della conservazione. come Foresta pluviale più grande del mondo, l’Amazzonia è un fondamentale “deposito di carbonio” che può rallentare il ritmo del riscaldamento globale, quindi la deForestazione di cui ...

Benevento - Pierluigi Pardo : “Pippo Inzaghi? Un grande della storia del calcio” : “E’ un lavoro bellissimo e sono felice di raccontarlo. Ci vuole tanta passione, si racconta una cosa bella anche se la carichiamo di serietà e di significati eccessivi. Ma alla fine parliamo di pallone, di cose che non cambiano la vita alle persone”. Così Pierluigi Pardo ospite al Benevento cinema e televisione racconta il suo lavoro. Il giornalista sportivo non si risparmia a chi gli chiede come sarà il campionato del ...

Il calcio perde un suo grande campione - Arjen Robben si ritira : “cuore e mente si sono scontrati duramente - ma ho deciso” : Arjen Robben ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 35 anni: il fuoriclasse olandese combattuto fra cuore e mente Arjen Robben ha detto basta. Il fuoriclasse olandese ha deciso di lasciare il calcio giocato all’età di 35 anni. L’esterno d’attacco che ha fatto le fortune del Bayern Monaco nelle ultime 10 stagioni, ma che in carriera ha vestito le maglie di Groningen, Psv Eindhoven, Real Madrid e ...

grande calcio e Celentano. Ecco le novità del Biscione - : Laura Rio Presentati a Santa Margherita i palinsesti 2019-2020. Dopo il flop, torna il Molleggiato con un vero show da Santa Margherita Dunque per la prossima stagione televisiva Mediaset cala l'asso: la Champions League in chiaro. Sarà un mercoledì di super ascolti per Canale 5 con la miglior partita della settimana, compresi ovviamente i match delle squadre italiane. La conferma dell'acquisto dei diritti rivenduti da Sky è arrivata ...

Massimo Ranieri/ Techetechetè : "doppietta" : sogno del calcio e la grande occasione : Massimo Ranieri, stasera 1 luglio 2019, di nuovo protagonista di 'Techetechetè': ecco da dove ha iniziato ed i passi principali della sua carriera.

Calcio - Europei Under 21 2019 : la Germania la spunta d’esperienza! Una grande Romania sconfitta 4-2 in semifinale : Una prima semifinale davvero spettacolare in quel di Bologna per gli Europei Under 21 di Calcio. La Germania campione in carica della manifestazione la spunta d’esperienza: al termine di un incontro ricco di emozioni, nel quale i teutonici hanno rischiato tantissime volte di perdere, alla fine la Romania esce sconfitta per 4-2. Protagonisti i calci piazzati per i tedeschi: due gol per parte per Waldschmidt ed Amiri, mentre per i rumeni ...

Le americane nel calcio hanno una grande storia : La storia della fortissima nazionale femminile statunitense, di come sia riuscita a superare gli uomini e si sia opposta a indifferenza e discriminazioni, vincendo sempre

LIVE Italia-Cina - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : le azzurre devono scardinare la grande Muraglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Cina (25 giugno) – La presentazione di Italia-Cina – Le probabili formazioni di Italia-Cina – La Cina ai raggi X – Le dichiarazioni di Bertolini Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. A Montpellier le azzurre, reduci da una fase gironi conclusa a sorpresa al primo posto del ...