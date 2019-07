Il giorno più caldo di Parigi

Un bagno in mare come regalo di compleanno : il giorno più felice per Sandra - malata di Sla : La giornata speciale di Sandra Pratali, 56enne pisana, malata di sclerosi laterale amiotrofica, grazie all’impegno del Team Deri. "Siamo qui per questo, il suo desiderio è diventato realtà" ha detto Stefania Mazzucchi, presidente dell’associazione Team Deri, nata proprio per aiutare i malati di Sla.Continua a leggere

Fondi russi - autonomia e Tav : domani il giorno più difficile del governo : La Lega accelera sulla Torino-Lione – “Si farà” – e anticipa la decisione di Palazzo Chigi. Zaia chiede un conclave sull’autonomia

Uomo di 51 anni ha sempre mal di testa e naso chiuso - un giorno fa tanti starnuti di seguito e quello che esce è incredibile - da quel momento il naso si libera e non ha più mal di testa : Un Uomo di 51 anni viveva con un disagio incredibile al quale, un po’, si era anche abituato perché lo avvertiva da così tanti anni, ben 44, che quasi non ci faceva più caso. L’Uomo aveva continui mal di testa e il naso perennemente chiuso. Un giorno è accaduto l’impensabile. Ha iniziato a starnutire tante volte di seguito e poi, all’improvviso, è uscita da una narice una piccola ventosa di gomma. Da quel momento tutti i fastidi ...

Il giorno più difficile dell’estate non è quello della fine delle vacanze : Il giorno più difficile dell’estate non è quello delle partenze, o delle separazioni, e non è quello dei ritorni, non è la fine delle vacanze. Non è nemmeno il giorno delle valigie da disfare, o il giorno in cui tutta l’abbronzatura sparisce, o il giorno in cui si decide di scappare di casa e non to

Andrea Camilleri e la morte : “La accoglierò come un atto dovuto. Il giorno più felice della mia vita? E’ stato quando mi sono sposato” : “Oggi non ho paura di niente, neanche della morte, con cui ho un buon rapporto, diciamo che ci rispettiamo… Nel momento della nascita, che non hai voluto e ti è stata imposta, ti danno il ticket in cui c’è tutta la tua vita, anche la morte. Accogliere la morte come un atto dovuto è saggezza“: lo dichiarava a Radio Capital, interrogato sul suo rapporto con la morte, Andrea Camilleri, scomparso oggi all’età di 93 ...

Meteo - +24°C in pieno giorno : a Reggio Calabria è una delle giornate di Luglio più fredde di sempre [DATI] : A Reggio Calabria è una delle giornate di Luglio più fredde di sempre: con cielo nuvoloso, la temperatura si mantiene di +24°C in pieno giorno, a dispetto della media del periodo che è il più caldo dell’anno in cui le temperature massime dovrebbero essere sempre superiori ai +31°C. E invece da due giorni in riva allo Stretto sembra di essere autunno: il nubifragio di ieri mattina con forti grandinate e 27mm di pioggia in centro città ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Mario Sanzullo : “È il giorno più bello della mia vita - corono il sogno di partecipare alle Olimpiadi” : Grandissima gioia per Mario Sanzullo al termine della 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud), in cui ha centrato la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, grazie al nono posto. Un risultato davvero straordinario per il 26enne di Massa di Somma, che con una gara controllata e un finale a tutta riesce a centrare il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Queste le parole dell’azzurro, riportate dalla FIN: “Ho ...

Paola Barale e la confessione inedita : “Mike Bongiorno mi fece un cu** - in studio - e non mi parlò più” : Paola Barale si è raccontata nel programma di Paola Perego, Non disturbare, e come spesso accade in questo format che ha la prerogativa di mettere molto a proprio agio l’intervistato (complice l’eleganza e il savoir faire della conduttrice), la ex di Raz Degan si è lasciata andare a diverse confessioni. Non solo sull’attore ma anche su Mike Bongiorno, che è stato il suo pigmalione televisivo. Barale ha raccontato che dopo 7 ...

Le notizie del giorno – Incidente hot per Rapinoe - le bordate di Commisso e le squadre più costose al mondo : Incidente ‘HOT’ PER Rapinoe – Incidente hot in tv per Megan Rapinoe, l’attaccante degli USA protagonista al Mondiale femminile è rimasta con un seno scoperto durante la consegna dei premi Espys per le eccellenze sportive. Al momento di alzarsi dalla poltrona alla calciatrice si è aperta la giacca dello smoking sotto cui non portava nulla, per un momento le telecamere hanno ripresa il seno sinistro di Megan, la regia della ...

Eliza Taylor e Bob Morley al Comic-Con di Montreal tra The 100 e il matrimonio : “Il giorno più bello della nostra vita” : Un mese fa, Eliza Taylor e Bob Morley hanno sorpreso i fan quando hanno annunciato di essersi sposati. La notizia shock ha fatto il giro dei social, e le reazioni iniziali sono state disparate. C'è chi ha pensato a uno scherzo, chi a una trovata pubblicizzata, aizzata magari dal network CW per invogliare il pubblico a guardare The 100. I due attori, però, molto riservati nella vita privata, hanno confermato il tutto: Eliza Taylor e Bob Morley ...

VIDEO Fabio Fognini - Wimbledon 2019 : “Ogni giorno imparo qualcosa in più sull’erba” : Fabio Fognini ha sconfitto Marton Fucsovics al termine di una battaglia durata cinque set e si è così qualificato al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure tornerà in campo domani per affrontare Sandgren con l’obiettivo di accedere agli ottavi di finale del prestigioso Slam sull’erba londinese. Il marito di Flavia Pennetta ha tutte le carte in regola per avere la meglio su un avversario particolarmente ostico e per farsi strada ...

Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Luglio alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019: ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Luglio alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019: ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

MotoGP - GP Olanda 2019 : Valentino Rossi e il periodo più nero della carriera. Terza caduta di fila nel giorno del trionfo del compagno di squadra… : Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, il Dottore è infatti reduce da tre cadute consecutive e non vince una gara da esattamente due anni, dal GP d’Olanda 2017. Numeri non idonei al talento indiscusso del fuoriclasse di Tavullia che fatica a trovare la luce fuori dal tunnel. La stagione sembrava incominciata bene con i secondi posti in Argentina e ad Austin, poi progressivamente si è spento e ...