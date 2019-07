Il carabiniere ucciso prese un encomio per aver soccorso una bambina

carabiniere ucciso dai ladri a Roma - 4 interrogati. Mario Rega Cerciello era sposato da 43 giorni : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto ferito....

carabiniere ucciso con 8 coltellate in centro a Roma : 4 persone ascoltate in caserma : Mario Rega Cerciello, 35 anni, al momento dell’aggressione stava facendo un controllo per furto insieme a un collega

Il carabiniere ucciso a Roma era tornato dal viaggio di nozze da 10 giorni : Dopo il matrimonio un viaggio in Madagascar. Il suo comandante: «Aiutava i malati a Lourdes. Era preparato e sapeva fare bene il suo lavoro»

Roma - carabiniere accoltellato e ucciso : sventata un'estorsione - stava arrestando un ladro : Aveva 35 anni, era felicemente sposato da appena 43 giorni, e 13 ne erano trascorsi dal suo compleanno festeggiato con la dolce metà. Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere originario di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli ma in servizio a Roma, è morto stanotte dopo essere stato accoltellato otto volte da uno dei due ladri che stava arrestando. Nel corso di un intervento in via Pietro Cossa, una stradina poco lontana da Castel Sant'Angelo e ...

carabiniere ucciso a Roma - fermati due sospettati : "In un hotel vicino a Prati" : Otto coltellate. Mortali. Colpito e ucciso senza pietà. Una morte orribile quella di Mario Cerciello, Carabiniere di 35 anni, ammazzato nella notte a Roma vicino a Prati. Una vicenda che sconvolge l'Italia. Ora, si apprende, due persone sono state fermate: si stringe il cerchio sulla brutale aggress

carabiniere napoletano ucciso a coltellate a Roma : interrogati in caserma 4 sospetti : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto ferito....

carabiniere ucciso dai ladri a Roma a coltellate - 4 persone interrogate in caserma : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto ferito....

Roma - carabiniere ucciso a coltellate : fermati due sospetti : Aggiornamento - Due persone, sospettate di essere gli autori dell'aggressione ai danni del vice brigadiere Mario Rega Cerciello e del collega Andrea Varriale, sono state fermate questa mattina dal Nucleo Investigativo dei carabinieri e sono attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria.Roma, carabiniere ucciso a coltellate: due ricercatiRoma - Un carabiniere originario di Somma Vesuviana è stato ucciso questa notte nella Capitale. ...

carabiniere ucciso a coltellate dal ladro Due sospettati in caserma Le foto|Video : È accaduto in via Pietro Cossa, vicino a Castel Sant’Angelo. A colpire il militare, Mario Cerciello Rega, 35 anni, sarebbe stato un nordafricano bloccato insieme a un complice perché ritenuti responsabili di furto e estorsione. Il collega: «Era in una pozza di sangue»

carabiniere ucciso a Roma con 8 coltellate per 100 euro : due persone in caserma : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due rapinatori che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto...

carabiniere ucciso a Roma - Mario era appena tornato dalla luna di miele in Madagascar : «Ragazzo d'oro» : Un bravo ragazzo, con una grande attenzione per il prossimo. Il vice brigadiere Mario Brega Cerciello, il Carabiniere ucciso questa notte a Roma, era tornato 10 giorni fa dal viaggio di nozze. Dopo...

carabiniere napoletano ucciso a coltellate a Roma : presi due nordafricani sospetti : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due rapinatori che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto...

carabiniere ucciso : due persone ascoltate in caserma a Roma : Vanno avanti s ritmi serrati le ricerche dei due che questa notte hanno accoltellato e ucciso il vicebrigadiere dell'Arma, Mario Cerciello Rega, 35 anni. Due persone sono state accompagnate nella caserma dei carabinieri del Nucleo Investigativo. I due, che saranno ascoltati dai militari, non sono al momento in stato di fermo.

carabiniere ucciso a Roma - l'identikit della belva nordafricana : le meches lo incastrano? : Otto coltellate. Mortali. Colpito e ucciso senza pietà. Una morte orribile quella di Mario Circiello, Carabiniere di 35 anni, ammazzato nella notte a Roma vicino a Prati. Una vicenda che sconvolge l'Italia, il killer in fuga. Il colpo fatale al cuore, mentre cercava di fermare insieme ad un altro co