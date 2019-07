Il carabiniere che faceva volontariato Storia di Mario Rega Cerciello

Perché il carabiniere Cerciello non impugnava la pistola : Ma il vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega uccis a Roma durante un'operazione in borghese non poteva intervenire tenendo in mano o comunque in evidenza l'arma di ordinanza? E' la domanda, all'apparenza scontata, ma che tanto scontata invece non è, che ci si pone di fronte a quanto accaduto. La risposta è una: armi in pugno a seconda dei casi. E' questa la formula ricorrente, la prassi. E' previsto che le forze ...

carabiniere ucciso a Roma - il video che mostra la fuga dei due presunti assassini : Immagini esclusive pubblicate da Open, che mostrano la fuga di chi avrebbe ucciso a Roma il Carabiniere Mario Cerciello Rega. Le immagini sono di una telecamera di sicurezza e mostrano i presunti killer del vicebrigadiere, intervenuto in seguito alla segnalazione di un borseggio nel quartiere Prati,

Daniela Santanchè contro Agorà Estate : "La notizia del carabiniere ucciso data come fosse un bicchier d'acqua - se fosse stato un immigrato..." (video) : Una Daniela Santanchè imbizzarrita come non si vedeva da tempo - ricordate l'imitazione di Paola Cortellesi, con tanto di nitrito di risposta a una sonnolente Stefania Prestigiacomo? - quella che stamattina si è scagliata contro la giornalista Monica Giandotti, conduttrice di Agorà Estate. "Caos caldo" si legge in sovrimpressione come titolo dell'argomento del talk mattutino di Rai 3, quasi a preannunciare ciò che è poi effettivamente ...

carabiniere ucciso a Roma - Saviano : 'Già territorio saccheggiato da peggiore propaganda' : E' un 26 luglio in cui l'Italia si è risvegliata con una ferita dolente. Un servitore dello Stato, un Carabiniere, ha perso la vita dopo aver provato a bloccare dei malviventi. Gli sono arrivate delle pugnalate che hanno posto fine alla sua vita e da poco aveva conosciuto la gioia del matrimonio. Il fatto che i responsabili avrebbero origine nordafricana ha in un certo senso smosso la pancia del Paese e questo, secondo alcuni, come Roberto ...

carabiniere ucciso : vedova maresciallo Mirarchi - ‘dolore che si rinnova - malavita in aumento’ : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) -“Appena ho sentito in televisione la notizia dell’uccisione del giovane vicebrigadiere ho avuto un tuffo al cuore. E’ un dolore che si rinnova ogni volta. Io ricordo mio marito in ogni istante, ma quando sento che un Carabiniere viene ucciso a coltellate mentre svolge il suo lavoro, provo un dolore ancora più grande”. A parlare con l’Adnkronos è ...

carabiniere ucciso nel centro di Roma : otto coltellate mentre era in servizio. In fuga i ladri che stava arrestando : Un Carabiniere, il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, di 35 anni, è stato ucciso a Roma nella notte con otto coltellate mentre era in servizio. È accaduto in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Dalle prime informazione sembra sia stato colpito da un uomo, probabilmente nordafricano, bloccato insieme a un altro perché ritenuti responsabili di furto e estorsione. L’agente, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito da sette ...