Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) Si chiama ”Overshoot Day”, letteralmente “il giorno del sovrasfruttamento”, e indica la data in cui l’umanità avrà utilizzato piùnaturali di quante ilriesca a rigenerarne in un anno. Quest’anno cadrà il 29, la data più anticipata degli ultimi 20 anni. Un trend che non accenna a invertirsi, dato che quest’anno la data cade quattro giorni in anticipo rispetto al 2018 e dieci rispetto al 2017.Tutto ciò che faremo dopo l’Overshoot Day sarà un debito nei confronti delle generazioni future, rivela il Global Footprint Network, il centro di ricerca nato nel 2003 a cui si deve il concetto di impronta ecologica, un indicatore che mette in relazione la domanda umana di natura rispetto alla biocapacità della terra di rigenerare le suein un anno, considerando ...

HuffPostItalia : Il 29 luglio avremo esaurito le risorse del Pianeta - yamisaleh : RT @ODFoundation: @FedDirittiUmani @LiaQuartapelle @Montecitorio @emmedibi @SenatoriPD @Deputatipd @valeriafedeli @rampi @AntonioStango @ri… - sbrumali : RT @RosannaVaroli: @ManuelaBellipan Eh, a proposito, proprio stasera, a Casa Cervi (Reggio Emilia), c'è la pastasciuttata antifascista, dal… -