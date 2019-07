I Soprano | dopo il film prequel c’è possibilità di una serie revival?

Dopo il film prequel arriva una nuova serie de I Soprano con Michael Gandolfini? : Dopo la morte di James Gandolfini, ogni idea su un potenziale sequel è stata archiviata, ma non è detto che una nuova serie de I Soprano su HBO non possa vedere la luce in futuro. Ovviamente un prequel, visto che la prematura dipartita del protagonista esclude ogni possibilità di far proseguire in avanti la trama della serie originale. Non sarebbe impossibile, però, raccontare gli antefatti che hanno portato agli eventi della serie ...