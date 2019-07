I morti in mare e la tesi salviniana del se la sono cercata

Migranti - per naufragio Libia si temono 150 morti. Msf : “Almeno 70 cadaveri in mare - anche bambini” : Il naufragio avvenuto al largo delle coste libiche ha causato la morte di almeno 70 persone, ma si teme che le vittime possano essere circa 150. Medici Senza Frontiere, che ha soccorso alcuni dei sopravvissuti, spiega che dei testimoni oculari hanno avvistato "almeno 70 cadaveri in acqua". Tra le vittime ci sono anche donne e bambini.Continua a leggere

Migranti - tutti i numeri : calano le morti in mare e pure gli arrivi in Ue : Pina Francone Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni sono diminuiti i decessi nelle acque del Mediterraneo In questa prima metà del 2019 sono è diminuito – e di molto – il numero dei Migranti morti nelle acque del Mar Mediterraneo e quello degli immigrati arrivati in Europa. I dati sono dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, che racconta come siano 683, ad oggi, le vittime nel Mediterraneo nel ...

Due morti in mare in Sardegna : bagnante annega ad Alghero - 40enne muore a Cala Gonone : Due tragedie in poche ore nelle acque della Sardegna. Ad Alghero un uomo di 84 anni è morto mentre stava facendo il bagno lungo il tratto di litorale antistante lo stabilimento "Rafel”. Un'altra persona è morta nel mare di Osalla a Cala Gonone, la frazione turistica di Dorgali. Si tratta di un quarantenne che lascia due figlie.Continua a leggere

La marea rossa - il killer ambientale che ha fatto una strage : 174 delfini morti in un anno : Sono ben 174 i delfini morti fra luglio 2018 e giugno 2019 nel Golfo del Messico a causa della ‘marea rossa’ di alghe che interessa l’area da tempo. Sono delfini della specie definita “a naso di bottiglia“, ovvero quelli più noti e più visto, perché si adattano in cattività e sono protagonisti negli acquari di tutto il mondo. Il dato è stato fornito dalla Noaa, l’agenzia nazionale oceani e atmosfera degli ...

Animali - Marevivo : morti 2 capodogli a causa di una rete da pesca : Ieri Marevivo ha segnalato alla sala operativa di Circomare Ponza la presenza di una carcassa di cetaceo alla deriva, a largo dell’Isola di Palmarola, e la Guardia Costiera, guidata dal comandante Rosa D’Arienzo, ha disposto prontamente l’impiego di un dipendente mezzo navale. Giunto sul posto, il comandante della motovedetta, Fabio Odorico, ha potuto constatare che i cetacei erano due, mamma e figlio. I due corpi sono stati ritrovati a circa ...

Porti chiusi - sbarchi e morti in mare : l’Italia è una bolla di pesciolini rossi smemorati : Nonostante i proclami sui "Porti chiusi", la SeaWatch presta soccorso e gli sbarchi continuano. Il totale del 2019 ha superato quota 2100. Numeri in larghissima diminuzione se confrontati con il 2018, una "vittoria" del Capitano: questo solo se dimentichiamo che non stiamo parlando di cifre ma di esseri umani.Continua a leggere

A Otsuchi c'è un telefono davanti al mare dove in migliaia chiamano i morti dello tsunami : A Otsuchi in Giappone, davanti al mare, c’è un vecchio telefono dove migliaia di persone chiamano i propri cari morti durante il terribile tsunami del 2011. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.L’apparecchio in fòrmica, nero, contrasta con il candore della struttura che lo contiene. Il bianco, in Giappone, è il colore del lutto, oltre che della purezza. E il signor Itaru Sasaki, pensando a ...

Meteo Francia - allerta per la tempesta “Miguel” : 3 morti in mare : La tempesta “Miguel” imperversa sulla costa occidentale francese: 3 soccorritori della Società del salvataggio in mare sono morti oggi quando la loro motovedetta si è capovolta al largo delle Sables d’Olonne, secondo quanto reso noto dalla prefettura della Vandea. A bordo dell’imbarcazione erano presenti 7 uomini: 4 sono riusciti a tornare a riva a nuoto. La motovedetta si è capovolta a 800 metri dalla costa mentre i ...

Migranti - Ue denunciata dalla Corte delll'Aja per le morti in mare : "Crimini contro l'umanità" : L'accusa di "crimini contro l'umanità" si basa sull'ipotesi che funzionari e politici abbiano consapevolmente creato la "rotta migratoria più mortale del mondo"

L’Europa denunciata all’Aja per le morti in mare. Bruxelles - no comment : L'Ue e gli Stati membri che hanno svolto un ruolo di primo piano nella crisi dei rifugiati, ovvero Italia, Germania e Francia, dovrebbero essere perseguiti per la morte di migliaia di migranti annegati nel Mediterraneo: e' quanto chiede una denuncia presentata al Tribunale penale internazionale de L'Aja, di cui da' notizia il Guardian. I due autori principali del documento di 245 pagine sono Juan Branco, che ha lavorato in passato allo stesso ...

Migranti - allarme Unhcr : "I morti in mare aumentano" : L'Alto commissario Onu per i rifugiati: "Diminuire la capacità dei salvataggi è un attentato a cultura e tradizione europee". Il ministro annuncia la destinazione per i Migranti in arrivo a Genova: "Una parte degli extracomunitari sarà accolta in altri cinque Paesi europei. gli altri dal Vaticano"

