Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) “A volte vado in Europa in vacanza e quando sono lì di solito mi prendo qualche giorno per andare alla Technicolor di Roma e guardare come lavorano. Sapessi quello che imparo lì, cose da non credere!”: a parlare è Vilmos Zsigmond, uno dei più grandi direttorifotografia di tutti tempi (anzi: autorifotografia cinematografica, che è la dizione che i professionisti ritengono più corretta) la cui stessa biografia meriterebbe un film hollywoodiano. Inizia con un giovane operatore ungherese che filma la rivolta del 1956, riesce fortunosamente a scampare alla repressione russa, giunge negli States dove lavora in nero per anni prima di essere così richiesto da diventare lo specialista preferito di registi come Altman, Cimino, Spielberg, con il quale vinse l’oscar per ”Incontri ravvicinati del terzo ...

UffiziGalleries : Gli #Uffizi di giorno e di notte. Oggi si possono ammirare i capolavori dei Maestri del #Rinascimento sia con la lu… - grillotalpa : RT @HuffPostItalia: 'I maestri della luce', finalmente in italiano il più bel libro sulla fotografia del cinema - Robertopettorin : @capuanogio ISTITUTO LUCE 2.0 maestri della prostituzione intellettuale. -