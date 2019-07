I 140 Migranti salvati dal peschereccio italiano | negato lo sbarco a Lampedusa

Fonte : corriere

(Di venerdì 26 luglio 2019) I 140 naufraghi inizialmente soccorsi dai pescatori di Sciacca, sono stati trasbordati sulla motovedetta «Gregoretti» della Guardia Costiera italiana. Ma Salvini chiede la redistribuzione del gruppo in tutta Europa.

